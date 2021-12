Oslo-skole sender elevene hjem: – Det har vært en eksplosiv smitteøkning

For Løren barneskole i Oslo har smittesituasjonen vært så krevende at de ikke lenger kan drifte skolen som normalt.

På Løren barneskole i Oslo er det bekreftet to eller tre smittetilfeller av omikron. I tillegg har skolen opplevd kraftig økning i delta-smitte den siste tiden.

– Det har vært en eksplosiv smitteøkning over helgen. Det er så mye smitte at vi kan ikke drifte som vanlig, sier rektor Eli Senneset til TV 2.

Skolen har vært i tett dialog med bydelsoverlegen og har fått godkjent et hastevedtak som gjør at de omkring 750 elevene kan undervises digitalt på hjemmeskole fra mandag til og med fredag denne uken.

– Sykdom, karantene og testregimer påvirker mange ansatte og og elever i ulike klasser og på ulike trinn. Det er en uoversiktlig smittesituasjon, og vi har en raskt eskalerende utvikling, sier rektoren.

– Ute av kontroll

– Mistenker dere at det kan bli flere smittetilfeller og et større utbrudd ved skolen?

– Smittesporerne er bekymret for det, og de er redde for videre spredning. Det er såpass mange elever og ansatte som venter på testtime eller svar på PCR-test, så det er uoversiktlig per nå, sier hun.

Rektoren forteller at det er cirka 140 ansatte ved skolen, som er preget av situasjonen.

– Situasjonen er veldig krevende for lærerne også. Derfor synes jeg det er utrolig flott at bydelsoverlegen tok avgjørelsen om digital undervisning. Det gjør at vi kan få kontroll på situasjonen og mulighet til å begrense smitten. Den har vært helt ute av kontroll denne helgen, sier Senneset.

Tilbake i neste uke

Etter planen skal elevene ha hjemmeundervisning resten av uken.

– Så håper vi at vi kan få avsluttet på en fin måte inn mot jul med to dager på skolen i neste uke, sier rektoren.

I et brev rektoren har sendt ut til alle foresatte, som TV 2 har fått tilgang til, skriver de at skolen skal sørge for å ha et tilbud for sårbare elever, samt elever under 12 år som har minst én foresatt ansatt i kritisk samfunnsfunksjon.

Bydelsoverlegen i Bjerke bydel har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Skoler i Bergen tar juleferie

På den andre siden av landet, i Bergen, har noen skoler valgt å igangsette juleferien tidlig. Dette på initiativ fra skolebyråden.

Byrådet i Bergen anbefaler at skolene selv skal bestemme om de vil ha siste skoledag fredag 17. desember i stedet for i neste uke.

Beslutningen skal tas i samarbeid mellom skolens ledelse, tillitsvalgte og FAU, sier skolebyråd Endre Tvinnereim i saksframstillingen, ifølge Bergens Tidende.

Skolene får anledning til å avslutte semesteret tidligere på grunn av høy smitte blant barn og store kapasitetsutfordringer i skolene. Skolebyråd Endre Tvinnreim skriver at «et lengre opphold i undervisningen antas å ha positiv effekt på smittetrykket».

Dersom skolene holdes stengt mandag 20. desember må dette kompenseres med å flytte en planleggingsdag fra vårhalvåret 2022, skriver avisen.

Nakstad varsler justeringer før jul

Omikronvarianten har snudd koronahåndteringen i Norge på hodet. Espen Rostrup Nakstad er tydelig på at smittesituasjonen nå er relativt lik det den var i mars 2020, før vaksinene fantes.

Til NRK sier Nakstad at vi må belage oss på at tiltakene som er innført kan bli endret frem mot jul.

– Svaret mitt er at det helt sikkert blir justeringer fremover. Regjeringen har bedt om nye råd fortløpende, hvilket vi også gir. Vi kan ikke la omikron lede oss inn i en situasjon som er enda mer alvorlig enn den vi er i nå, sier Nakstad til NRK.