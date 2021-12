Elin Tvedts sykepleierdrøm i grus: – Inderlig trist

Tidligere programleder og væranker Elin Tvedt skriver i et innlegg på Facebook at «firkanta regler» er årsaken til at hennes sykepleierdrøm nå har gått i grus.

«I dag tar jeg på meg sykepleieruniformen min for siste gang. Dette er så inderlig trist», skriver hun på sin Facebook-profil.

Hun tror ikke hun er alene om å være i situasjonen hun nå har havnet i.

Kombinerte dagpenger og studier

I april 2020 ble Tvedt korona-oppsagt fra sin daværende jobb i et firma som skreddersydde reiser og opplevelser for bedrifter og private. Hun måtte så søke om dagpenger fra Nav.

STUDIEDRØM: Elin Tvedt ønsket å bli sykepleier, nå går drømmen i grus. Foto: Ronald Toppe

I et tidligere intervju med God kveld Norge fortalte Tvedt at hun ville snu situasjonen til noe positivt, og søkte derfor på sykepleierstudiet.

Hun fortalte at hun flere ganger hadde vært frem og tilbake og vurdert om studier ville fungere økonomisk for henne ettersom hun har to barn.

Under pandemien ble det imidlertid mulig å kombinere dagpenger med studier, i en midlertidig løsning.

– Jeg ble sagt opp under koronaen, og hadde derfor krav på dagpenger. Men under koronaen åpnet man for at en kunne studere ved siden av å motta dagpenger, og da syntes jeg det var lurt å søke sykepleien, selv om det kom til å bli trangt med penger i tre år, sier hun.

Tvedt forteller til TV 2 at hun ikke ønsker å slutte i studiet, men:

– Som alle andre er jeg avhengig av å ha penger inn til meg og mine to barn.

– Brukte for lang tid

Til nyttår blir det slutt på krisepakkene, men det har kommet overgangsløsninger for dem som har startet på studier. Tvedt måtte også gå ned til å studere på halvtid.

Nå har hun likevel fått avslag på å fortsette med dagpenger under utdannelse.

«Siden Nav brukte lang tid på å behandle dagpengesøknaden min, så får jeg ikke fortsette utdannelsen min som sykepleier, skriver Tvedt.

– Jeg ble ikke oppsagt før i april. Hadde jeg blitt oppsagt i mars hadde det vært større sjanse for at de 12 ukene mellom godkjenning av dagpenger fra NAV og skolestarten min hadde gått i orden, sa hun til TV 2.

Det må gå 12 uker fra du får ja på søknaden om dagpenger til du kan starte med studier. Tvedt søkte om dagpenger i april, men Nav godkjente ikke søknaden før i juli – da var det mindre enn 12 uker til skolestart i august.

«Jeg kan ikke fortsette på studiet – fordi NAV behandlet søknaden min sent. Det vil jeg hevde er utenfor min kontroll», skriver Tvedt i innlegget sitt.

– Dette lille kravet fra NAV gjør at jeg ikke kan studere til å bli sykepleier, noe som er uforståelig i en tid hvor Norge skriker etter sykepleiere.

Fortviler

Tvedt skriver at hun hadde godtatt dersom begrunnelsen var at man ikke kunne ta utdanning mens man mottok dagpenger. Hun hevder at det er en ørliten detalj som hindrer henne i å fortsette studiet.

– Jeg har jo jobbet hardt i halvannet år, for det er jo et tøft studieløp på sykepleien, og jeg har ikke lyst til å slutte, men jeg vet ikke hva annet jeg kan gjøre, forteller hun.

Hun skriver at hun har ble oppfordret av NAV til å klage på saken. Dette gjorde hun også, men fikk beskjed om at saksbehandlingstiden var på 34 uker.

Tvedt tror det blir for tøft med både studie og jobb, og tar derfor av seg sykepleieruniformen for siste gang selv om hun ønsker å bli sykepleier.

«Sykepleiereisen min stopper her, og det gråter jeg for i dag», skriver hun.

Elin Tvedt har ikke svart på henvendelsen fra God kveld Norge mandag.