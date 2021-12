Jonas (20) ble stemt ut fra russebussen: – Jeg mistet alle vennene mine

Russetiden skal være fylt med glede og feiring av endt skolegang, men for noen kan det by på tøffe tak. Tiden på videregående kan bli en kamp for å få være med i gjengen – enten på en russebuss eller i en russegruppe.

Franziska Sakrisvold er helsesykepleier i Asker kommune og forteller at det kan oppleves ganske brutalt for mange. Hun er også moren til Jonas.

TETT PÅ UNGDOMMENE: I jobben som helsesykepleier snakker Franziska med mange ungdommer. – Noen blir holdt utenfor, enten fordi de ikke er i en gruppe eller fordi de blir kastet ut. Foto: GMN

Se hele intervjuet øverst i saken!

I hennes hverdag som helsesykepleier er hun tett på ungdommene, og hun og kollegaene hennes opplever at dette er noe som skjer ofte. Det handler om å være med eller ikke med.

– Dette gjelder jo ikke bare Asker. Jeg tenker at dette er noe man ser mange steder i landet. Russetida har blitt noe som starter veldig tidlig, og det starter ofte i tiende klasse allerede – det at man grupperer seg og begynner å tenke på grupper og busser. Og det tar man med seg gjennom hele videregående, og det definerer det sosiale livet på skolen, og på privaten også, forteller hun og fortsetter:

– Det gjør at det er noen som blir holdt utenfor, enten fordi de ikke er med i en gruppe eller man kanskje blir kastet ut. Det er mye som skjer, både med utestenging, og det er «auditions» for å være med i en gruppe. Man må være kul og pen nok. Det er veldig mye som skjer der som ikke er bra, opplever hun.

Hun understreker at det selvfølgelig også er mye positivt med russetida.

– Man skal glede seg og man skal feire at man er ferdig med 13 års skolegang, men jeg og mine kollegaer ser dessverre at det skjer veldig mye som ikke er bra. Og det går utover den psykiske helsen til ungdommene.

– Plutselig en dag får jeg en melding

For noen år siden opplevde Jonas Rys Sakrisvold å få en tekstmelding, der det stod at han hadde blitt stemt ut fra en russebuss. Ifølge ham skjedde det fra en dag til en annen.

– Det som skjedde, var at vi var noen gutter som hadde startet en buss. Vi hadde vært på noen fester sammen, og vi hadde kommet et lite stykke med å samle inn penger, fikse og sånt, forteller han og fortsetter:

– Så, plutselig en dag, får jeg en melding om at jeg ikke kan være med de lenger, rett og slett. Jeg fikk ikke noe ordentlig svar på hvorfor eller om jeg hadde gjort noe. Jeg kunne bare ikke være med dem lenger, og jeg ble kastet ut. Det var veldig tungt.

Han forteller videre at det preget hverdagen hans i stor grad.

– Jeg klarte ikke å dra på skolen, og jeg mistet alle vennene mine. Jeg likte ikke å være der det var mye mennesker. Jeg ble så sliten i hodet av det, så jeg dro til legen en del, og det hjalp en stund. Men det var ganske vondt, sier 20-åringen og legger til:

– Man føler at man ikke vet hva man skal gjøre med seg, hvor man skal gå eller hva man skal gjøre. Alt er bare helt lost, og man blir ikke glad av noe.

God morgen Norge har vært i kontakt med den første russebussen, som skriver at de hadde håndtert dette annerledes om det hadde skjedd i dag. De beklager for måten det skjedde på og at de skjønner godt at det var sårende det han opplevde da.

– Hjerteskjærende som mamma

Moren beskriver han som en gutt som endret seg fra den ene dagen til den andre.

– Han gikk fra, den ene dagen, å være en sprudlende glad gutt, livet gikk den veien han ville, han hadde venner og det sosiale fungerte, til å sitte alene på rommet sitt, være lei seg, og det å være ute blant folk ble vanskelig. Han ville ikke på skolen, og han klarte ikke å konsentrere seg, beskriver hun og fortsetter:

SØNNENS OPPLEVELSE: – Han gikk fra å være en glad gutt med venner og et sosialt liv til å sitte på rommet sitt og være lei seg. Foto: GMN

– Det var rett og slett hjerteskjærende som mamma å se hvordan han og dette endret seg. Det å ha noen gode og nære venner som plutselig ikke var der mer. Han visste jo ikke helt hvorfor en gang. Så jeg ble stressa på hans vegne og begynte å ta kontakt med noen foreldre, men han ville jo ikke at jeg skulle gjøre for mye heller.

Han var redd for at det skulle gå enda mer utover det sosiale. Moren tror han kanskje hadde et håp om å komme tilbake igjen, men det skjedde aldri.

Jonas forteller at det var andre ting som skjedde i samme periode, men at det var denne hendelsen som gjorde at han ble syk.

– Altså, du har gode venner og en trygghet med det sosiale og folk du kjenner og kan stole på, men plutselig en dag så har du ingen lenger. Da er det ikke så lett å gjøre ting, for du har ikke den supporten du trenger.

Fant seg nye venner

I dag er Jonas elektrikerlærling, og han forteller at han kom seg videre i livet.

– Etter at jeg hadde snakket en del med legen min, så klarte jeg å snakke med folk jeg ikke kjenner så godt. Jeg ble bedre venn med dem, hvert fall han ene. Han er bestekompisen min nå, og han bor jeg sammen med også. Vi snakket mye om det, og han hjalp meg, så ble jeg god venn med dem, og jeg klarte å få god tone med flere folk på skolen jeg gikk på.

Ting kom litt mer tilbake til normalen, men det var ikke selvsagt for ham.

– For først så sa jeg til meg selv at jeg ikke skulle på russebuss i det hele tatt, det skjer ikke, for det er så mye dritt. Men de jeg ble kjent med var hyggelige, og jeg klarte å stole på dem til slutt.

Jonas bestemte seg for å bli med på det de hadde startet, og russetiden fikk en lykkelig slutt. Da han ble med på den nye bussen, var han fast bestemt på at eventuelle utkastelser måtte gjøres ordentlig, hvis det i det hele tatt skulle skje.

– Det går ikke at man bare kan gå fra en dag hvor alt er bra, og dagen etter er du ikke med på noen ting lenger. Så jeg sa at det er viktig at man får forvarsel, det må være en ordentlig grunn og man må få muligheten til å fikse opp i det, før man bare plutselig er ute.

Helsesykepleieren har et råd til foreldre.

– Jeg tenker det er viktig at man har en dialog med ungdommene sine. Snakk sammen om hvordan det er i deres gruppe, hvilke regler har dere? De må ikke slutte å bry seg når de begynner på videregående skole, man må fortsatt være på – ikke med pekefingeren. Men spørre om de har noen tanker rundt hvordan de gjør det, og hvordan de vil ha det i sin gruppe for at det skal være best mulig inkludering. At foreldre kobler seg på og bryr seg, rett og slett, forteller hun.