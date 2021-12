Elektriske Mustang Mach-E er en stor suksess i Norge. Den har på egenhånd gitt Ford et skikkelig salgs-comeback her hjemme, samtidig som den også gjør det sterkt i flere andre markeder.

Som hos mange andre bilprodusenter handler mye om elektrifisering hos Ford om dagen. De satser blant annet tungt på elektrisk Transit og på den digre pickupen F-150 Lightning.

Tidligere i år ble det også kjent at den store SUV-en Explorer skal komme i elektrisk utgave.

Da lå den an til at den skulle være klar for lansering i 2023. Men nå skriver velinformerte Automotive News at denne planen er endret – og at elektriske Explorer ikke vil være klar før tidligst helt mot slutten av 2024.

Populær Mach-E

Årsaken er sammensatt, men det er ingen tvil om at Ford har fått utfordringer fordi etterspørselen etter elbiler er større enn de så for seg i starten.

Mustang Mach-E produseres ved fabrikken deres i Cuautilan i Mexico. Planen var opprinnelig at den skulle dele produksjonslinjene der med Explorer og søstermodellen Lincoln Aviator, men nå går Ford bort fra det.

Mach-E selger så bra at produksjonen må økes kraftig, etter planen opp til 200.000 eksemplarer årlig fra 2023.

Det startet med at kona ville ha ham litt ut av huset...

Explorer som elbil bør ha et solid potensiale i Norge, så gjenstår det å se hvor kjapt den kommer.

Må gire opp

Samtidig har pickupen F-150 Lightning fått så mange reservasjoner at Ford rett og slett har stoppet å ta imot flere. De opprinnelige produksjonsplanene for denne er også vraket.

Ford hadde i utgangspunktet tenkt å produsere 15.000 eksemplarer i 2022 — og deretter øke til 55.000 i 2023 og 80.000 i 2024. Med den planen ville det gå flere år før man hadde tatt unna bestillingene som har kommet inn allerede før produksjonen starter.

Nå er målet nå er å øke produksjonen til 80.000 allerede i 2023 – og deretter forsøke å møte etterspørselen. ved å gire opp ytterligere.

Se hva Roy har gjort med en helt vanlig familiebil

Avgiftene på Explorer øker kraftig fra nyttår, det kan nok også komme til å påvirke salget neste år.

Får det tøffere fra nyttår

Explorer finnes for øvrig allerede som ladbar hybrid. Explorer PHEV har også markert seg svært godt i det norske markedet. Bilen ble lansert i fjor sommer og importøren ble kjapt positivt overrasket over responsen.

Fra nyttår blir det imidlertid tøffere. Da kommer nemlig nye avgifter for ladbare hybrider her hjemme og Explorer er en av bilene som ikke kommer veldig godt ut av det. Avgiftene vil øke med over 80.000 kroner, så gjenstår det å se om prisen øker tilsvarende, eller om importøren klarer å kompensere noe for avgiftsøkningen.

Sjekk denne: Her snakker vi ekstra tøff Explorer

Se video av Ford Explorer under: