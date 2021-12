Christer Rødsets supergode cookies

Dette trenger du:

225 g smør

200 g sukker

200 g brunt sukker

2 egg

400 g mel

½ ts bakepulver

1 ts natron

1 ts flaksalt

2 ts vaniljesukker eller vanljefrø fra 1 vaniljestang

125 g sjokolade

Sjokoladeganache:

120 g mørk sjokolade

0,5 dl kremfløte

1 ss honning eller lys sirup

1 ss meierismør

Karamellsaus:

200 g sukker

5-6 ss vann

100 g smør

200 g kremfløte

1 liten klype flaksalt

Sitronkrem:

Ca. 4 sitron (du trenger skall fra to av dem og totalt 2 dl juice)

3 egg

1 eggeplommer

2-3 dl sukker

140 g smør

Slik gjør du:

Rør først sammen smør, sukker og brunt sukker i en kjøkkenmaskin. Rør så inn eggene og resten av ingrediensene utenom sjokolade og mandler/nøtter. Grovhakk sjokolade. Ha dem i blandingen og bland deigen raskt sammen. Finn fram bakepapir og rull pølser av deigen. Legg pølsene i kjøleskapet og la dem stivne før du tar dem ut og kutter dem opp i skiver på ca. 0,5 cm hver. De kan også fryses. Stek cookiesene på 170 grader varmluft i 7-10 minutter. Avkjøl.

Finhakk sjokoladen til ganachen. Kok opp fløte, honning og smør og hell over den hakkede sjokoladen. Rør godt sammen enten for hånd eller med stavmikser. Ha den på sprøytepose og la den kjøles ned i romtemperatur. Kok opp sukker og vann og la det koke til en lys karamell før du har i smør og fløte. Vær forsiktig når fløten går i da temperaturforskjellene gjør at det koker voldsomt. Kok så på medium varme (4-5/10) i ca. 5 minutter. Avkjøl.

Ta av skallet på 2 av sitronene med et rivjern eller zestjern. Press så juice, sil den. Ha egg og eggeplomme, sukker og sitronsaft i en kjele. Varm opp under konstant omrøring til massen tykner (ca. 80-82 grader). Trekk så til side, fortsett å røre og ha i temperert smør og sitronskall. Avkjøles.

Fyll cookies med ganache, eller server de som de er uten noe fyll.

Tips: Lag spiselige julegaver med cookies og disse to sausene!