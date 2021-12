Bergensbølgen gir Brann håp om en lysere fremtid: – Vi har et spennende lag på gang

To lokale unggutter sørget for at håpet om fortsatt Eliteserie-spill lever for Brann. De er et resultat av en omfattende kursendring i klubben.

Øverst: Se Heggebø og Wolfe senke Sarpsborg

Allerede i 2019 begynte alarmen å gå i korridorene på Brann stadion. Etter tre sesonger i toppen av norsk fotball, begynte klubben å falle på tabellen. Og det med et aldrende lag.

Daouda Bamba, den gang 24 år, var ofte den yngste i Branns lagoppstilling, og flere av de beste spillerne i klubbens utviklingsavdeling hadde forlatt klubben i mangel på sjanser.

Huseklepp tar av: – Har du sett på maken!

Daværende sportssjef, Rune Soltvedt, skjønte at en endring måtte til for å redde fremtiden til Brann, som ikke lenger klarte å utvikle spillere og tjene gode penger på spillersalg.

Sammen med klubbens styre la han en plan om å fase inn flere unge, lokale spillere i Branns A-lagstropp.

– Spennende lag

Siden den gang har resultatene bare blitt dårligere. Klubben har gått fra å være en middelhavsfarer i 2019 til å bli et bunnlag.

Før siste serierunde mot Sarpsborg sto klubben i fare for å rykke direkte ned til Obosligaen. En sjelden seier sørget for at laget fortsatt kan berge plassen.

Men at det var Aune Heggebø og David Møller Wolfe, to bergensere på henholdsvis 20 og 19 år, som skulle bli de store heltene i den avgjørende kampen, gir håp om at noe er i ferd med å snu på Brann stadion.

– Vi har et spennende lag på gang i Bergen, sier trener Eirik Horneland, som mener at klubben omsider begynner å få betalt for satsingen på unge, lokale spillere.

Lokal startellever

For i Branns startellever mot Sarpsborg var det syv spillere som har vokst opp i bergensområdet. Fire av dem er 20 år eller yngre.

– Det er en del av strategien og profilen til Brann, som er lagt på styrenivå. Vi har valgt å satse på disse spillerne, så de kommer bare til å bli enda bedre, sier Horneland.

Forrige gang Brann hadde en startellever med syv lokale spillere i en seriekamp, var 25 oktober 2015 da klubben møtte Nest-Sotra i Obosligaen.

Den gangen startet Jonas Grønner, Eirik Birkelund, Kristoffer Barmen, Fredrik Haugen, Kasper Skaanes, Steffen Lie Skålevik og Kristoffer Larsen kampen.

Det er seks år siden nå. Etter opprykket forsvant flere av disse spillerne, og ble erstattet av etablerte spillere fra andre kanter.

– Vi hadde en aldrende spillergruppe, så vi måtte være litt hard i klypene, sier styreleder Birger Grevstad jr.

SETTER KURSEN: Styreleder Birger Grevstad jr. (til h.) har det øverste ansvaret i Brann. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Og samtidig som Brann-laget ble eldre, blomstret vestlandske spillere i andre klubber. Kristoffer Zachariassen, Jakob Glesnes og Tomas Totland, for eksempel.

– Styret mente at det var viktig med en endring for å få mer lokal tilhørighet. Vi må kunne utvikle unge spillere fra Vestlandet i vår klubb, sånn at de ikke drar andre steder. Det er jo de spillerne som også kan bli de største salgsobjektene, sier Grevstad.

Tøff test

Lokale spillere i Brann-troppen: Håkon Opdal, 39 år Markus Olsen Pettersen, 22 år David Møller Wolfe, 19 år Ole Didrik Blomberg, 21 år Ole Martin Kolskogen, 20 år Fredrik Pallesen Knudsen, 25 år Niklas Jensen Wassberg, 17 år Petter Strand, 27 år Kasper Skaanes, 26 år Bård Finne, 26 år Aune Heggebø, 20 år

I år har Aune Heggebø (20) blitt førstevalget på topp, mens spillere som Ole Didrik Blomberg (21), Ole Martin Kolskogen (20), David Møller Wolfe (19) og Niklas Jensen Wassberg (17) har fått mye spilletid i perioder.

I tillegg har klubben Felix Horn Myhre (22), Japhet Sery Larsen (21), Moonga Simba (21), Filip Delaveris (21) og Lennart Grill (22) i stallen. Unge spillere oppvokst et godt stykke unna Bergen.

– Testen har vært stor for dem i år, og det fortsatt ikke sikkert at vi består. Hvis vi ikke gjør det, skal vi uansett fortsette å bygge dette laget i Obosligaen, sier trener Eirik Horneland.

Toppscorer Aune Heggebø er takknemlig for at han har fått sjansen til å vise seg frem.

– Klubben har alltid vært tydelig på at de vil gi oss en sjanse, men det krever at vi tar den også. Det har vært mye middels denne sesongen, men mot Sarpsborg følte jeg at vi klarte å prestere, sier han.

– Symboltungt

I en sesong preget av svake resultater, avskjedigelser og utenomsportslige skandaler, deriblant et berømt nachspiel, har gjennombruddet til de unge lokale spillerne - og hjemkomsten til gamle kjente - vært et lyspunkt for supporterne.

FREMTIDEN: Ole Martin Kolskogen (til v.) og Aune Heggebø er to av de lokale ungguttene som startet kampen mot Sarpsborg. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jeg følte etter nachspiel-saken at klubben hadde behov for å bli født på ny. Så når ungdommen tar tak, slik de gjorde mot Sarpsborg, føles det veldig symboltungt, sier Erlend Vågane, leder for Brann Bataljonen.

– Er det lettere å være tålmodig med et lag som består av unge, lokale spillere?

– Det er det nok. At Brann-supporterne er utålmodige er en myte, for tålmodigheten vår er ganske stor, så lenge vi ser at klubben beveger seg i riktig retning. Hadde laget vært fullt av eldre, etablerte, innkjøpte spillere som ikke skapte resultater, ville det nok vært litt annerledes, sier Vågane.

Mener endringen var nødvendig

Selv om de unge, lokale spillerne er viktige for supporterne, understreker han at det må være en balansegang. Det viktigste er tross alt at Brann er et fotballag som vinner. Det har de bare gjort fem ganger i år.

Likevel synes Vågane det har vært fornuftig av Brann å endre kurs.

BARNEBARNET: 17 år gamle Niklas Jensen Wassberg er barnebarnet til Roald "Kniksen" Jensen, den største Brann-spilleren gjennom tidende. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det måtte gjøres noen endringer. Klubben tjente ikke penger på spillersalg, og et lag med en høy snittalder ville ikke vært bærekraftig. Klubben måtte gjøre grep for å gi plass til unge spillere, og nå må det kunne sies å være rett, sier Vågane.

– Vil du si det samme om klubben rykker ned?

– Vi gleder oss til å bli en del av Sportsklubben Brann

– Det synes jeg vanskelig å svare på.

Optimistisk styreleder

Styreleder Grevstad mener ikke at strategien vil være feilslått, selv om Brann skulle ende opp med å tape onsdagens kvalikkamp mot Jerv og rykke ned.

– Det kan hende at noen andre mener det, men det gjør verken jeg, styret eller klubben. Vi har alltid fått kritikk for ikke å bruke unge spillere, så nå må vi tørre å gjøre det. Vi kommer ikke til å ta gull med én gang, men jeg tror at fremtiden blir bra, sier Grevstad, som tror både klubben og de unge spillerne kommer styrket ut av denne helt spesielle sesongen.

– Det har vært en tung bør å bære for unge skuldre, men læringen i dette er enorm. De kommer til å vokse på det. Dersom vi, mot formodning, skulle rykke ned, vil disse spillerne fortsatt være uvurderlige for oss. De skal være kjernen i dette laget, sier han.