Danmark fremskynder vaksinasjon med boosterdose

Økt omikronsmitte gjør at danskene fremskynder vaksinasjon med tredje dose.

Under en pressekonferanse mandag sier administrerende direktør i Danmarks helsetilsyn, Sundhedsstyrelsen, at Danmark fremskynder vaksinasjonen med tredje dose.

– Det er knapt 1,5 millioner personer vi har fremskyndet nå, sier helsedirektør Søren Brostrøm.

Målet er at alle dansker over 40 år skal ha fått en tredje vaksinedose innen nyttår, og bakgrunnen for fremskyndelsen er det økte smittetrykket med omikronvarianten.

Ifølge Brostrøm gir en tredje vaksinedose effektiv beskyttelse også mot den nye varianten.

Nå settes alle som kan benyttes som vaksineringspersonell til jobben - og Bostrøm bekrefter at han selv fikk tredje dose på noe utradisjonelt vis.

– Den konkrete vaksinasjon behøver ikke ofretas av lege, sykepleier eller en person fra helsetjenesten. Jeg ble selv fredag vaksinert av en fotograf i Fælledparken, sier helsedirektøren under pressekonferansen.