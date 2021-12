Disse lockdown-tabbene bør du unngå

Psykolog Maria Østhassel frykter at vår psykiske helse kommer i skyggen av fysisk helse under pandemien. Nå kommer hun med sine tips for å unngå å møte veggen.

I forrige uke innførte regjeringen strengere smitteverntiltak, som følge av høye smittetall og en helsesektor under press. Igjen må vi møtes minst mulig og være minst mulig nær hverandre – to faktorer med stor betydning for vår psykiske helse.

– Mange vil kjenne på at de mister litt motivasjon, og at det er vanskelig å forholde seg til uforutsigbarheten. Det strever vi mest med. Vi kan takle ganske greit å få dårlige beskjeder, men takler uforutsigbarhet ganske dårlig.

Det sier psykolog Maria Østhassel til TV 2. Hun er bekymret for befolkningens psykiske helse, og tror en ny dugnadsrunde oppleves som tungt for mange.

– Vi har trodd at vi har sett målstreken, og begynt å se framover til at ting blir enklere og mer forutsigbart. Derfor er det et slag i trynet for mange, mener hun.

Psykologens tips

Østhassel tror vi nok en gang bare må stålsette oss på en periode med uforutsigbarhet, men mener det finnes enkle tiltak som kan bedre situasjonen for deg og meg.

Her er psykologens tips for å best mulig ivareta din psykiske helse om du synes det er tungt med nye restriksjoner:

Tenk over nærkontaktene dine. Oppsøk mennesker som gir deg energi, støtte og forståelse. Ikke isoler deg selv. Ha selvmedlidenhet. Prøv å finne mening i kaoset. Hva kan gi deg mening og energi i et ellers uforutsigbart samfunn? Fokuser på det du kan kontrollere; dine handlinger og hva du fokuserer på. Vær i bevegelse. Fysisk aktivitet beskytter deg mot psykisk uhelse. Prøv å ha rutiner, hvor det å kose seg er en del av dine rutiner og noe du alltid kan glede deg til.

Å beholde negative nærkontakter, isolere seg, være fysisk inaktiv, eller fokusere for mye på det ukontrollerbare, kan altså være potensielle fallgruver for din psykiske helse.

Frykter polarisering og heksejakt

Flere av smitteverntiltakene avhenger av en stor grad av tillit til hvert enkeltmenneske. Psykologen mener vi bør prøve å unngå harde fronter mot hverandre, om vi forholder oss ulikt til tiltakene.

– Vi må møte hverandre med større respekt og forståelse. Vi bør alle være klar over at vi har et felles mål om at pandemien skal ta slutt, men alle har litt forskjellige tanker om hvilke veier vi skal gå for å komme dit, og hva vi skal være avhengig av å gi avkall på på veien. Det er viktig å ikke bedrive heksejakt når vi har det så vanskelig som vi har det, mener hun.

ADVARER: Maria Østhassel håper vi kan møte hverandre med respekt, også i en pandemi. Foto: Kristoffer Myhre

Det er likevel lov å bli irritert om man ser at naboen har fest etter at man selv har avlyst planer, mener Østhassel.

– Man kjenner på urettferdighet. Det er vondt å se at «mens jeg gir avkall på noe som er viktig for meg, så gir du faen, og da tar det lengre tid før pandemien er over.»

– Samtidig kan jeg med fordel prøve å sette meg inn i hvorfor du tok det valget, og forsøke å empatisere. Særlig når det gjelder ungdom. Der har jeg stor forståelse for at det er vanskelig for dem å gi avkall på sosial frihet, sier hun.

Håper det er nøye overveid

Østhassel forteller at hun savner mer anerkjennelse fra politisk og helsefaglig hold, om betydningen av nærhet og sosiale sammenkomster for vår psykiske helse.

– Jeg håper og tror dette er nøye overveid av helsemyndighetene, og at de har veid fysisk helse opp mot psykisk helse. Det må man regne med, sier hun.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i en e-post til TV 2 at vurderingen om å anbefale tiltak som kan være psykisk belastende, er utfordrende.

IKKE ENKELT: FHI-overlege Preben Aavitsland mener avveining av tiltak, opp mot psykisk helse, er vanskelig. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Det er ikke enkelt å veie slike hensyn opp mot hverandre. Når sykehusene går mot fullstendig overbelastning, så nærmer man seg en tvangssituasjon. Vi forstår at tiltakene er belastende for mange, skriver Aavitsland.

– Alternativet, en katastrofal epidemi som ville ført til kollaps i helsetjenesten, er heller ikke noe lystig scenario.

Reagerer på skrekktall

– I et foreløpig scenario beregner vi at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig, skrev Folkehelseinstituttet i en risikovurdering om omikronvarianten som ble publisert mandag i forrige uke.

Scenarioet FHI skisserer baserer seg på at nye smitteverntiltak ikke bremser pandemien betydelig.

Østhassel mener slike tall kan være svært skremmende for enkelte.

– Ved bruk av sånne tall må de være forsiktige, og de må komme med tilleggsinformasjon. Det kan hende det bare er en spådom de har som ikke nødvendigvis er så farlig, men jeg tror mange trenger litt ekstra informasjon for å ikke havne i mer elendighet enn de allerede kjenner på, sier hun.

Overlege Aavitsland i FHI forklarer at tallene er basert på en matematisk modell hvor effekten av tiltak IKKE er medregnet, og derfor ikke er sannsynlige.

– Vi forstår at epidemien er skremmende for mange, men den er også skremmende. Hundretusener flere vil bli smittet, og tusener vil trenge sykehusbehandling, skriver han.