TV 2 erfarer: Nærmer seg Bodø/Glimt-ja – kan tjene opp mot åtte millioner i året

Bodø/Glimt ble tatt imot som helter da de søndag kveld vendte hjem til Bodø for andre år på rad som seriemester.

I bresjen for det hele har spesielt én mann stått, og nå kan heltestatusen til Kjetil Knutsen være i ferd med å bli enda høyere.

For etter det TV 2 erfarer tyder svært mye på at 53-åringen i løpet av kort tid vil skrive under på en ny, lukrativ kontrakt med Bodø/Glimt. Flere kilder opplyser til TV 2 at Bodø/Glimt er villig til å betale Knutsen opp mot åtte millioner kroner for å forlenge kontrakten.

Selv varslet Knutsen på gullfesten søndag kveld at en avklaring nærmer seg i løpet av kort tid. Hans nåværende kontrakt med Glimt varer fram til neste sommer.

– Jeg har tro på denne klubben. Vi er Norges beste klubb. Så gjelder det å være rå nok til å videreutvikle det. Skal du være én av driverne i det, må du være 110 prosent ladet til å gjøre det. Det kan godt hende jeg blir, fortalte Knutsen til TV 2 rett etter at seriegullet var i boks.

RØRT: En rørt Kjetil Knutsen kysser pokalen foran folkehavet i Bodø. Det var tydelig at dette gullet betydde svært mye for 53-åringen. Foto: Roy-Arne Salater

Det var en svært rørt Glimt-sjef som tok imot hyllest fra byens befolkning i natt. Det var liten tvil om at dette gullet betydde enormt for både han og trenerteamet. I Bodø by er forventningene store til at Knutsen nå forlenger med byens fotballstolthet.

Ifølge TV 2s kilder fikk Knutsen et kontraktsforslag fra Bodø/Glimt så sent som fredag som han fortsatt har til vurdering. Knutsen-kontrakten vil bli et spleiselag mellom Bodø/Glimt og næringslivet i byen, får TV 2 opplyst.



Avisa Nordland har tidligere omtalt at Bodø/Glimt har vært villig til å betale Knutsen opp mot sju millioner kroner i året, men ifølge TV 2s kilder er de nå villige til å strekke seg ytterligere litt lenger.

– Jeg tenker det er på plass at Kjetil Knutsen får bra betalt, det er jo han som har vært hovedarkitekten bak det Bodø/Glimt har skapt de siste årene. Og selv om han får åtte millioner i årslønn, så vil jo han uansett ha vært et kjempe-plussprosjekt for Bodø/Glimt. Det er jo slik i næringslivet også – de beste og råeste der har gjerne noe som de andre ikke har og betales deretter. Så kan det jo ikke bare regnes som en utgift heller – en slik signering kan jo generere langt mer inn enn åtte millioner, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Styremøte i Rosenborg tirsdag

Dersom Knutsen ender opp med å bli i Bodø/Glimt, slik TV 2s kilder antyder, betyr det at han vraker Rosenborg.

– Jeg er litt overrasket over det faktisk. Han har jo levert to makssesonger i Bodø/Glimt og det går jo nesten ikke an å gjøre det bedre. Klarer han å gjenskape det en gang til? Jeg skjønner meg jo ikke helt på de som mener at Rosenborg ikke kan ha fristet han, for det tror jeg har fristet veldig. Det er en klubb med enorme muligheter og massevis av ressurser. Jeg tror det kunne vært en veldig stor oppside for Kjetil Knutsen der, sier Mathisen og konkluderer:

– Samtidig sier det litt om Knutsen om han blir i Glimt: Det er tøft gjort av han, sier TV 2s fotballekspert..

Beslutningen vil i så fall bety at Rosenborgs trenerjakt fortsetter med uforminsket styrke. Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at nettopp Knutsen har vært Rosenborgs førstevalg.



Siden har det kommet fram at Kjetil Rekdal har vært i samtaler med Rosenborg om trenerjobben. HamKam-treneren skal være en av flere kandidater som trønderne vurderer.

Ifølge styreleder Ivar Koteng skal Rosenborg-styret møtes til et styremøte tirsdag.

– Det blir ingen beslutninger i morgen, skriver Koteng i en SMS til TV 2.

Han har tidligere vært klar på at Rosenborg ønsker å ha på plass Åge Hareides erstatter før jul.

Alt tyder på at det blir en annen mann enn Kjetil Knutsen.