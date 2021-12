Politiet stanset råkjører i Tesla – gjorde storbeslag av «gummibjørner»

En mann i 20-årene må i retten forklare seg om hvorfor han hadde 6,5 kilo narkotiske gummibjørner og over 1500 narkotiske karameller i bagasjerommet på en Tesla. – Dette er åpenbart ment for et yngre publikum, sier politiadvokaten om beslaget.

Det var i november at politiet stanset en Tesla like utenfor Bergen sentrum. En sivil politibil reagerte på kjøremønsteret, og fikk leiebilen til å stanse på en bensinstasjon.

Politiet fant nesten 6,5 kilo narkotiske gummibjørner i bagasjerommet på bilen. Foto: Vest Politidistrikt

I fører- og passasjersetet satt to menn i 20-årene. Villmannskjøringen ble raskt en parentes da politiet tok en titt i bagasjerommet. Her lå det en kjølebag fullstappet med 6,45 kilo gummibjørner og over 1500 karameller. Etter nærmere undersøkelser kunne politiet fastslå at «godteriet» inneholdt THC, virkestoffet i cannabis. I tillegg til gummibjørnene og karamellene ble det også gjort funn av 68,8 gram amfetamin.

Mandag møter mannen i Hordaland tingrett, hvor han er tiltalt for grov narkotikaovertredelse.

Følte seg truet

Den tiltalte sier han var klar over at det var narkotika i bilen da han ble stanset av politiet, men hevder han ikke hadde kjennskap til amfetaminen.

Han forklarer at det var mannen i passasjersetet som var ansvarlig for narkotikaen, og den tiltalte følte seg truet til å kjøre ham rundt. Mannen erkjenner derfor ikke straffskyld, og sier han handlet i nødverge.

– Min klient følte seg tvunget til å handle som han gjorde. Hvis ikke ville onde ting skje, både mot ham og indirekte mot hans familie, sier mannens forsvarer Sindre Tvedten.

Mannen i passasjersetet ble forrige måned dømt til fem års fengsel for en rekke forhold, inkludert det narkotiske godteriet. Forsvareren påpeker at den domfelte mannen var del av et hardbarket kriminelt miljø, og at han nylig er dømt for både grovt ran og trusler.

– Selv om han nå er dømt, er jeg redd for at han skal prøve å få tak i meg den dagen det har gått fem år. Derfor går jeg med voldsalarm, forklarer den tiltalte.

Slet økonomisk

Hver gummibjørn veier rundt ett gram. Foto: Vest Politidistrikt

Den tiltalte forklarer at han ble kjent med den domfelte mannen i august 2020, da han på grunn av økonomiske problemer hadde et behov for å låne penger av mannen. Til gjengjeld måtte han gjøre en rekke tjenester for den domfelte.

– Hvis han trengte hjelp med noe, som for eksempel å kjøre ham rundt i Bergen, måtte jeg hjelpe ham med det, forklarer mannen.

Dette førte til at mannen flere ganger måtte bidra den domfelte til å frakte narkotika rundt omkring. I oktober 2020 var de også i Tyrkia, hvor den tiltalte ble vitne til en narkotikahandel. Den tiltalte hevder han flere ganger ga uttrykk for at han ikke ønsket å være involvert i den domfeltes narkotikavirksomhet, men at innsigelsene kun ble møtt med trusler og sinne.

– Han sa at han ville drepe meg hvis jeg gikk mot ham. Hvis jeg gikk til politiet ville han gå etter familien min, forklarer mannen i 20-årene.

Selv om mannen sier han ble overrasket over hendelsen i Tyrkia, påpeker politiadvokat Trine Frantzen at han var klar over den domfeltes mannen befatning med narkotika før de reiste.

– Vi må ikke gå i den fellen at man helt blindt legger til grunn forklaringen hans fordi han her en hyggelig kar, advarer Frantzen.

Gummibjørnene kom i en rekke ulike farger og smaker. Disse er merket «Strawberry Gummies». Foto: Vest politidistrikt

– Ufarliggjør narkotika

Politiadvokaten sier i sin prosedyre at selv om den tiltalte er samarbeidsvillig, vil han først og fremst snakke om den domfeltes involvering.

– Vi må nærmest dra ting ut av ham. Han legger ikke alle kortene på bordet når det kommer til sin egen rolle, sier Frantzen.

Hun mener det er særlig skjerpende at narkotikaen var formet som godteri, og ber dommeren ta hensyn til dette når straffen skal utmåles.

– Dette er åpenbart ment for et yngre publikum. Man tilfører narkotika et produkt som øker appellen for de yngre i samfunnet, noe som er med på å ufarliggjøre virkningene av narkotika, sier Frantzen.

Hun påpeker at det ikke finnes tidligere rettspraksis når det kommer til denne typen narkotiske stoffer, og mener det derfor er viktig å slå hardt ned på det ulovlige godteriet.

– Tenk deg interessen for denne typen produkter. Dette er ikke vanlig på det norske markedet. Det er utrolig viktig at vi slår hardt ned på noe som uskyldiggjør narkotikabruk, konkluderer Frantzen. Hun ber om at mannen dømmes til fem måneders fengsel for å ha fraktet det ulovlige stoffet.

I tillegg til gummibjørnene, tok politiet beslag i over 1500 karameller som inneholdt THC. Foto: Vest politidistrikt

Hevder han ville bli stanset

Da duoen ble stanset av politiet i november 2020, hevder den tiltalte at det skjedde med vilje. Han forklarer at han identifiserte det han antok var en sivil politibil, og valgte deretter å råkjøre i håp om at politiet skulle stanse dem. Det gikk som planlagt, og både han og mannen i passasjersetet ble pågrepet.

Det er innholdet i denne kjølebagen den tiltalte må forklare seg om i retten. Foto: Vest Politidistrikt

Ifølge den tiltalte var de mange truslene gjorde at dette var den eneste måten han kunne varsle politiet på. Han hevder derfor at han handlet i nødverge da han fraktet kjølebagen på vegne av den domfelte mannen.

– Min klient erkjenner i stor grad de faktiske forhold, men mener han ikke skal straffes når han påberoper seg nødrett på grunn av trusler rettet mot ham og hans familie, sier forsvarer Tvedten. Han ber heller om at hans klient idømmes samfunnsstraff, slik at han kan komme seg videre i livet.

Det er ikke politiadvokat Frantzen enig i.

– At det forelå en så kritisk situasjon at det eneste alternativet han hadde var å frakte denne kjølebagen med narkotika, det stemmer ikke, sier Frantzen. Hun påpeker blant annet at mannen ved flere anledninger var alene, og at han da hadde mulighet til å varsle politiet.

Selv sier den tiltalte at opplevelsen har vært en oppvekker for ham. Han sier at han har kuttet all kontakt med det kriminelle miljøet han og den domfelte mannen var en del av.

– Jeg har tenkt at nå er det nok. Jeg vil ikke ødelegge livet mitt mer, jeg vil heller gjøre noe med det, sier mannen i 20-årene.