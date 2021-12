Swingers-fest havnet i retten – tok uventet vending

En 45 år gammel mann nekter straffskyld for et forelegg på 10.000 kroner etter at han i april befant seg i en leilighet der det var tre gjester. Mandag tok saken en uventet vending i Oslo tingrett.

I april 2021 var det kun tillatt med to gjester i private hjem. Derfor mener politiet at sammenkomsten var ulovlig.

De tre gjestene ble derfor ilagt et forelegg på 10.000 kroner hver, mens «arrangørene», altså de to som bodde i leiligheten, fikk hvert sitt forelegg på 20.000 kroner.

Samtlige av deltakerne valgte å vedta boten, med unntak av en av gjestene.

Mandag møtte han politiet i Oslo tingrett for å få domstolens syn på saken. På spørsmål om han erkjente straffskyld for brudd på smittevernloven, svarte han kontant «nei».

Deretter, i løpet av en drøy time i retten, tok saken en uventet vending.

At mannen er del av et swingers-miljø i hovedstaden, fikk mye oppmerksomhet under hovedforhandlingen i Oslo tingrett.

Selv om dét i seg selv ikke direkte rører ved sakens kjerne, så ble usikkerhet rundt hva mannen visste om de andre festdeltakernes relasjoner med hverandre avgjørende for rettens vurderinger.

Fant sovende mann i annet rom

45-åringen har altså nektet å vedta et forelegg på 10.000 kroner etter at han den 25. april i år befant seg i en leilighet sammen med én mann og to kvinner.

Det var i hvert fall det han trodde, sier han selv.

Klokken 00.55 denne natten rykket politiet ut til den aktuelle leiligheten i Oslo sentrum fordi de hadde fått meldinger om feststøy.

En av politimennene som var i leiligheten, vitnet i retten mandag.

– Vi så totalt fire personer da vi kom, sa han.

Men så oppdaget politimannen en dobbeltdør innerst i leiligheten.

– Jeg åpnet døren, og det viste seg å være et soverom der det lå en femte person og sov. Jeg vekket ham og sa hvem jeg var og hvorfor vi var der, sa politimannen.

Det viste seg at mannen som sov, var hjemme hos seg selv. Etter nærmere undersøkelser viste det seg også at mannen 45-åringen hadde møtt ute i stua, var på besøk hos deres felles venninne.

Det var altså tre, og ikke to personer på besøk i leiligheten.

– Vi tok kontakt med jourhavende jurist som besluttet at samtlige skulle anmeldes for brudd på covid-forskriften, sa politimannen fra vitneboksen.

Den anmeldte 45-åringen hevder at han aldri så eller hørte om den femte personen som lå og sov før politiet fant han.

Han hevder at han aldri har vært i leiligheten før, og at han trodde mannen han satt sammen med i stua, bodde der sammen med venninnen som hadde invitert ham.

Hele selskapet varte i om lag en time før politiet stoppet festen.

Swingers-miljø

– Jeg ble invitert på middag til leiligheten av en venninne, sa den anmeldte 45-åringen innledningsvis i sin frie forklaring.

Da han fikk invitasjonen, skal han ha sagt at han allerede hadde en avtale med en annen venninne.

– Men da sa hun at «vi er bare to her, så hvis du tar med venninnen din er vi fortsatt innenfor reglene», sa 45-åringen videre.

– Det var altså to personer der, og du visste at du og en venninne av deg skulle komme? spurte dommeren.

– Ja.

– Hvorfor ba hun deg på middag?

– Vi har hatt sex i blant og litt sånne ting. Det er ikke så mye mer å si om det. Jeg har møtt henne i andre leiligheter, men kjenner henne egentlig ikke.

– Er det riktig oppfattet at dette var et swingers-treff?

– Det er ikke gitt at det skal bli sånn. Det må man kjenne litt på der og da.

– Visste du om hun bodde med noen?

– Nei, det vet jeg ingen ting om. Jeg fikk inntrykk av at de to kanskje bodde der.

– Du spurte aldri om relasjonen mellom de to?

– Nei.

– Kan du si litt mer om hvordan det miljøet fungerer?

– Jeg har ikke noe særlig mer å si om det.

– Pleier det å være middag? spør dommeren.

– Nei, altså det var frossenpizza liksom. Ikke noe «fine dining», svarer 45-åringen.

Ikke tilstrekkelige belyst

Etter en rekke spørsmål fra både dommer, aktor og forsvarer tok retten en pause på fem minutter.

Da retten ble satt igjen like etter klokken 10, anmodet aktor, politifullmektig Vilde Jalleni Tennfjord, om at hovedforhandlingen måtte utsettes.

– Vi er nødt til å kalle inn de som var til stede i leiligheten som vitner, sa hun.

45-åringens forsvarer, advokat Ketil Magnus Berg, motsatte seg dette. Han argumenterte med at rettssystemet allerede er overbelastet og at hans klient fortjener en avslutning på det som er en mindre alvorlig straffesak.

– Saken er allerede blitt gammel. Når påtalemyndigheten tidligere har ment at det ikke var nødvendig med flere vitner, er det vanskelig å forstå hvorfor dette skulle være annerledes nå, sier Berg til TV 2.

FORSVARER: Advokat Ketil Magnus Berg forsvarer den anmeldte 45-åringen. Her avbildet i forbindelse med en annen sak. Foto: Lise Åserud / NTB

I retten påpekte tingrettsdommer Irene Utgård Aasen at hun aldri hadde opplevd en lignende situasjon. Etter anmodningen fra aktor tok retten derfor en ny pause på 15 minutter.

– Det som er helt sikkert, det er at her i dag er det ikke tilstrekkelige bevis for domfellelse. Det er det ikke, sa Aasen før den andre pausen.

Aktor og politifullmektig Vilde Jalleni Tennfjord ønsker ikke å kommentere denne saken.

Utsatt

Like før 10.30 ble retten satt igjen.

– Saken trenger flere opplysninger. Det må innhentes nye bevis og forhandlingen må utsettes, sa dommeren da hun var tilbake.

– Det er slik at retten skal våke over sakens fullstendige opplysning, og denne saken er ikke fullstendig opplyst, fortsatte hun.

Dommeren kommenterte også forsvarerens argumenter om unødig ressursbruk:

– Dette med ressursbruk er egentlig ikke noe retten skal ta stilling til. Det er politiet som vurderer hvordan de vil bruke ressursene sine. Saken henvises derfor tilbake til politiet og ut av domstolens systemer.

Forsvarer Ketil Magnus Berg sier mandag ettermiddag at han håper saken nå henlegges.

– Både ut fra bevissituasjonen, men også ressurssituasjonen. Rettssystemet er overbelastet. I dag var vi syv personer som brukte tiden vår i retten til ingen nytte. Nå bør det settes punktum, sier Berg.