Hyllet av Verstappen, men innrømmer dårlig følelse: – Ikke en posisjon du ønsker å være i

Etter et intenst og høydramatisk siste løp – som om hele sesongen var satt sammen til et halvannet times sammendrag – var det Max Verstappen som til slutt kunne juble for VM-tittelen.

Tilbake satt en lettere rystet Lewis Hamilton, som hadde sitt åttende verdensmesterskap mer eller mindre i boks, bare for å miste alt på siste runde.

Mye har vært sagt og skrevet om dramaet som utspilte seg de siste rundene etter at Nicholas Latifi krasjet og sikkerhetsbilen måtte ut på banen: Med gamle dekk og alt forspranget spist opp, var Hamilton i realiteten sjanseløs da omstarten gikk én runde før målgang.

Pérez og Plan B

Men Verstappen selv mener han aldri kunnet vunnet hadde det ikke vært for lagkameraten Sergio Pérez.

For etter at Verstappen og Hamilton hadde gjort sitt første pitstop lå plutselig Pérez i tet, mens Hamilton var i ferd med å distansere Vertappen fullstendig. Da fikk meksikaneren lagordre om å gå til "Plan B" og gjøre alt han kunne for å oppholde Mercedes-føreren.

Det klarte han til gangs. Ved hjelp av svært defensiv kjøring holdt han Hamilton bak seg en hel runde, mens Verstappen tok drastisk innpå bak.

– Det er farlig kjøring, sa Hamilton på radioen.

– «Checo» er en legende, sa Verstappen under løpet, og utdypet etterpå:

– Utrolig ... Checo er også grunnen til at jeg vinner mesterskapet i dag.

Selv innrømmer Pérez at det ikke var en ideell situasjon.

– Det var avgjørende på den tiden av løpet, for jeg visste at Lewis hadde kontroll. Han hadde et vindu åpent for hvis det skulle komme sikkerhetsbil på banen og kunne egentlig gjort som han ville, sier Red Bulls andrefører til nettstedet Motorsport.

– Det er vanskelig, for man ønsker ikke å blande seg for mye inn i kampen om mesterskapet. Men laget vil alltid komme først.

Pérez' kjøring førte til et par nesten-ulykker, og han rakk også å tenke tanken at det hele kunne ende i grøften,

– Ja, men jeg var i en posisjon der jeg ikke hadde mye å tape. Det er ikke posisjon man ønsker å være i, men samtidig vil jeg alltid sette laget mitt foran alt annet.

Avsluttet løpet med krampe

Verstappen forteller at han aldri tillot seg selv å hvile, selv om det så mørkt ut.

– Det så ikke bra ut, men jeg sa til meg til selv at jeg skulle pushe helt til slutt. Jeg tror det var det som gjorde at jeg fortsatt var på skuddhold og førte til at de ikke kunne ta et gratis stopp da sikkerhetsbilen kom ut.

Nederlenderen avslører også at han avsluttet løpet med en intens krampe, som kunne forpurret alt.

– Jeg hadde en kraftig krampe i leggen, så hele tiden på flaten, mens jeg kjørte flat pedal. Jeg hadde faktisk en intens krampe da jeg gikk for det og kjørte forbi. Jeg var glad da jeg endelig kunne bremse i sving 5 og ta foten av gassen.