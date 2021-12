Med omikron-smitten som potensielt kaster mørke skygger over neste sommers utenlandsreiser, kan det kanskje være et alternativ å se nærmere på hva man kan gjøre her hjemme. Og få ting er vel Norge bedre egnet til enn å bli utforsket i en bobil, som i tillegg lar deg ta med en sportsbil.

Det er klart. Skal du ha en bobil i denne klassen, er det ikke så mange å velge mellom. Men Volkner Mobil Performance S er en av dem – og kanskje til og med det beste alternativet.

Forutsatt at du ikke har pengeproblemer, da. For den er ikke helt gratis.

Diger

Men før vi snakker pris – la oss ta noen grunnleggende fakta: Lengde: 12 meter / Høyde: 3,85 meter / Bredde: 2,5 meter.

En dieselmotor fra Volvo på 460 hestekrefter sørger for frasparket. Og tanken på 360 liter (!) skal bidra til å kunne kjøre et stykke, før du må tanke.

Det hele veier ubeskjedne 18 tonn.

Du må med andre ord rydde unna godt med plass under juletreet. Trolig må du rydde litt plass i familiens budsjett, også.

Og prisen er ...

Skal du ha Volkners enorme luksusdoning, må du nemlig belage deg på å punge ut minst 16 millioner kroner.

Men da får du altså en rullende garasje, i tillegg. For Volkner har selvsagt sørget for å utstyre bilen med en egen "skuff", hvor du kan parkerer sportsbilen.

Det må altså være en sportsbil, for takhøyden tillater ikke at SUVer eller vanlige familiebiler får plass. En Porsche 911, derimot, går fint.

