Her bor de som tjener mest penger på bilene sine

De aller fleste privateide biler står stille minst 90 prosent av tiden. Det betyr mye kapital, som ikke er i bruk. Dermed er det vel heller ikke rart at flere har fått opp øynene for bildeling. Her kan du tjene penger på å leie ut bilen din til andre.

Siden oppstarten i 2015 har selskapet Nabobil vært ledende på bildeling i Norge. Så langt i 2021 har nordmenn fått betalt over 80 millioner kroner for å dele bilen sin.

Det er Oslo som troner helt øverst på bildelingstoppen. Deretter følger fylkene Viken, Troms og Finnmark og Nordland. Vestland er på femteplass blant bildelingsfylkene, godt trukket opp av høy aktivitet i Bergen.

Fem kommuner i Nord-Norge

– Sett i lys av antall innbyggere fremstår bileiere i Nordland og Troms og Finnmark svært delevillige. Med unntak av Oslo, utbetales det mer enn dobbelt så mye per innbygger i Nord-Norge enn noen andre fylker i landet. Her har de virkelig sett verdien av å leie ut bilen sin, til både naboer og turister, sier Even Heggernes, daglig leder i Getaround Norge.

På listen over de 12 kommunene med høyest utbetalinger ligger hele fem av kommunene i Nord-Norge. Tromsø er enkeltkommunen i Nord-Norge med høyest utbetaling til bileiere. Men om man ser Bodø- og Lofoten-regionen under ett, så er det bare bildelere i Oslo som samlet har fått mer utbetalt fra utleie på den tidligere Nabobil-plattformen.

Julen er en populær periode for bildeling. Bilen tar deg helt frem dit de skal, fullpakket med venner, familie, julegaver, bagasje og skiutstyr. Uten trengsel eller munnbind. Foto: Getaround

Kan gi inntektsboost

Som eneste bildelingsaktør tilbyr Getaround én felles app for bildeling i Europa. Er du Getaround-bruker i ett av landene, kan du bruke den samme appen til å leie bil i et annet land. Det betyr at delte biler i rundt om i Norge for første gang kan leies ut til reisende fra Frankrike, Tyskland, Spania, Østerrike, Belgia og Storbritannia - uten at bileieren trenger å gjøre noe ekstra.

– Utleie til europeiske turister kan gi en inntektsboost i perioder av året. Spesielt for de som deler bilen sin ved eller på vei til populære destinasjoner, som i Lofoten og Tromsø, nær Hurtigruten-anløp, mindre flyplasser, skisteder og slikt. Booking og betaling skjer i appen, og enten det er for en time eller noen døgn er leieforholdet forsikret gjennom If, sier Heggernes, i en pressemelding.

Slipper kø

Etter Oslo, er Bergen den byen med flest Getaround Connect-biler. Det er en nøkkelfri åpningseknologi som gjør at leietakere kan åpne bilen rett fra appen. Da er det å leie bil nesten like enkelt som å plukke opp en elsparkesykkel.

– Nå kan du finne, leie og åpne biler i Paris og Berlin med samme app som du åpner en delt bil på Grünerløkka, Bergen eller Lofoten. Våre brukere trenger ikke registrere seg på nytt, stå i leiebilkø eller forholde seg til åpningstider, sier Heggernes.

Topp 10 bildelingsfylker (mest utbetalt til bileiere i 2021) Oslo Viken Troms og Finnmark Nordland Vestland Trøndelag Rogaland Vestfold og Telemark Agder Møre og Romsdal Innlandet





