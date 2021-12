Advarer om væromslag: – Glatte veier flere steder

Ifølge Vegtrafikksentralen nord er det meldt om et væromslag i Nordland og Troms mandag.

– Det kan gi glatte veier flere steder nå på morgenen og utover formiddagen, skriver de på Twitter.

Yr har sendt ut et farevarsel for is.

– Fra søndag til mandag morgen er det fare for is på grunn av regn som fryser på bakken. Kjør etter forholdene og sko deg godt! oppfordrer meteorologene.