FHI bekymret – ikke bare helsevesenet er under press

Smitteutviklingen har satt den norske helsetjenesten under kraftig press. Nå er FHI bekymret for økt fravær også i andre samfunnskritiske funksjoner.

Den siste uken har vært preget av skyhøye smittetall og rekordmange innlagte på norske sykehus.

Mandag morgen sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2 at vi nærmer oss mars 2020-tilstander.

– Vi er litt tilbake til mars 2020 da ingen i befolkningen egentlig hadde spesielt god beskyttelse mot det nye viruset, sa han.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier at hun er bekymret for situasjonen og utviklingen fremover.

– Vi ser for oss at vi får en veldig sterk økning av omikronsmitte fremover, og derfor er vi bekymret. Med økt smitte, får vi økt sykefravær og økt antall innlagte på sykehus.

Bekymret for økt fravær

Søndag er det 331 pasienter med koronasmitte innlagt på norske sykehus. Aldri før har antallet vært høyere i Norge.

Sykehusene meldte tidlig i høst om betydelig bemannings- og kapasitetsutfordringer. Vold tror situasjonen vil forverres.

– Det har vært krevende for helsetjenesten en stund nå. Med økt smitte med omikron kan vi få en mer krevende situasjon, sier hun.

I tillegg er Vold bekymret for at koronasituasjonen vil skape utfordringer for andre samfunnskritiske funksjoner.

– Det gjelder ikke bare helsevesenet. Med flere syke i befolkningen kan vi også få økt fravær i flere samfunnskritiske stillinger. At langt flere blir smittet, flere trenger helsehjelp og at flere blir borte fra jobben, er en utfordring for samfunnet, sier Vold.

Myndighetene har definert 15 samfunnskritiske funksjoner. Forsvaret, politifolk, de som jobber med kriseledelse, helsepersonell og vannforsyning er blant de som ifølge Beredskapsutvalget har såkalte samfunnskritiske jobber.

KREVENDE: Da TV 2 besøkte intensivavdelingen på Rikshospitalet i helgen, fortalte slitne ansatte om en uforutsigbar arbeidshverdag og doble skift. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

«Svært smittsom»

Ifølge Vold er det særlig omikrons økte smittsomhet, som fører til bekymring.

– Vi får stadig mer informasjon som underbygger at dette er en svært smittsom variant – betydelig mer enn delta. Det er en stor bekymring i seg selv. Viruset ser også ut til å omgå immuniteten til en viss grad, som betyr at vaksinerte blir smittet og smitter videre. Det er en ekstra utfordring, sier Vold.

FHI mener at det ikke er noe som tyder på at omikron fører til mer alvorlig sykdom.

– Det er mye som tyder på at vaksinene ikke virker like godt mot smitte og mild sykdom, men det er fortsatt grunn til å anta at de beskytter godt mot alvorlig sykdom. Det er også flere signaler på at omikron gir mildere sykdom. Det er for tidlig å konkludere, men det ser ut til det, sier Vold.

TILTAK: I forrige uke innførte regjeringen en rekke tiltak for å snu utviklingen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Vil justere tiltakene

Mandag morgen sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at vi må belage oss på at tiltakene som er innført kan bli endret frem mot jul.

– Svaret mitt er at det helt sikkert blir justeringer fremover. Regjeringen har bedt om nye råd fortløpende, hvilket vi også gir. Vi kan ikke la omikron lede oss inn i en situasjon som er enda mer alvorlig enn den vi er i nå, sa han til NRK.

Line Vold forteller at de følger situasjonen tett og gjør vurderinger av tiltakene daglig.

– Vi gjør løpende vurderinger av situasjonen og om tiltakene er på riktig nivå for å bremse utviklingen. Vi har satt inn kontaktreduserende tiltak, men gjør løpende vurdereringer om de må skrus til ytterligere.

– Hvilket scenario ser du for deg at vi er i når vi går inn i juleferien?

– En raskt utvikling av omikronsmitten. Flere blir smittet og flere blir syke med omikron i tiden fremover, sier Vold.