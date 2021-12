Stor redningsaksjon i Østersjøen – to fartøy skal ha kollidert

Det er iverksatt en stor redningsaksjon i Østersjøen der to lastebåter skal ha kollidert. Det er meldt om skrik fra personer i vannet.

Expressen skriver at ulykken som involverer lastebåtene danske Karin Hoej og britiske Scot Carrier, skjedde i 3.30-tiden natt til mandag. Båtene var mellom Bornholm og Ystad.

– Vi vet ikke hva som har skjedd ennå. Ett av fartøyene har kantret og ligger opp ned, sier Jonas Franzen i svenske Sjöfartsverket til avisen.

Ifølge Aftonbladet er det det danske fartøyet som holder på å synke. Det er usikkert hvor mange personer som befant seg om bord.

– Vi mistenker at minst to personer er i vannet. 4.45 fikk vi en rapport om at det er blitt hørt skrik i vannet, sier Franzen.

Det er ikke optimale værforhold i området, opplyser redningstjenestene. Det er ikke sterk vind, men mørkt og kaldt.

Seks redningsbåter og et helikopter fra Danmark er på stedet. Et annet britisk handelsfartøy som befant seg i nærheten bistår redningsaksjonen. I tillegg er ytterligere helikoptre fra Sverige på vei.