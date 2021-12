Båt gikk ned ved kai i Havøysund

Både brannvesenet og redningsskøyte var på stedet mandag morgen. Det er usikkert når båten sank, men nødetatene fikk melding om saken klokken 5.30.

– Båten ligger med baugen opp. Det er et fiskefartøy, men vi har ikke ID på båten foreløpig, sier operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Innledningsvis sa politiet at de skulle undersøke om det hadde vært personer om bord. I 6.30-tiden skriver politiet på Twitter at de har vært i kontakt med båteier og at vedkommende opplyser at det ikke var personer i båten.