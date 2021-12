«Nå er det alvor»

Tap mot de regjerende verdensmesterne betyr at VM er over for Norge.

30-30 mot Sverige og det norske VM-toget havnet plutselig på et lite sidespor.

Man måtte ta et steg til siden i stedet for oppover i VM-trappen til Thorir Hergeirsson. Og det er uvant kost for de norske håndballjentene.

Nå står man i en situasjon der man faktisk kan ryke ut av VM før kvartfinalene. Det har bare skjedd en gang før. I 2005 endte de norske jentene på en niendeplass. Men den gangen tok Marit Breivik med seg et svært urutinert mannskap til St. Petersburg. De store stjernene fikk hvile.

Den gangen rotet man bort seieren mot Nederland i mellomrunden. 30-30 ble resultatet der også. Det skulle vise seg å bli avgjørende og sende Norge ut før kvartfinalene.

Nå er det Nederland som igjen står på motsatt banehalvdel. Og det er vinn eller forsvinn for begge parter. Det er ikke helt riktig. For uavgjort kan være gunstig for begge parter, bare det blir mange nok mål.

For ender det uavgjort mellom Norge og Nederland, og lagene scorer 32 eller flere mål hver, så går begge videre - uansett hvordan det går med Sverige mot Romania.

Men la oss slå det fast med en gang. Svenskene trenger ikke bekymre seg for at det skjer. For denne kampen vinner Norge. Og da slår Sverige følge til kvartfinalene med seier over Romania.

Det er som sagt ikke ofte de norske jentene har vært i en slik situasjon, men de gangene de har vært det, så har de svart opp med storspill. Hvem glemmer vel ikke OL i London? Der man haltet seg videre fra gruppespillet, og våknet først litt ut i kvartfinalen mot Brasil. Derfra og ut var Norge suverene.

Og statistikken mot Nederland er heller ikke noe som skal dempe forventningene. Siden 1992 har Norge møtt Nederland 25 ganger. To ganger har Nederland gått seirende av banen. To ganger har det endt uavgjort. De resterende 21 kampene har endt med norsk seier, og veldig ofte med solid seiersmargin.

Men jeg klarer ikke slippe Sverige-kampen helt. For det både overrasket og skuffet meg hvor dårlig forberedt Norge var.

En av Norges aller største styrker har alltid vært at man har analysert i stykker motstanderen. Men samtidig har man vært sta på å spille sitt eget spill. Dette brukte svenskenes landslagssjef Tomas Axnér mot Norge.

For han har latt være å bruke både spillet sitt med to linjespillere og 7 mot 6-spillet sitt tidligere i VM, vel vitende om at Norge ville analysere kampene de hadde spilt til da i mesterskapet.

Og de gikk bevisst på de svake leddene i Norges forsvar. Dersom Stine Bredal Oftedal ikke rakk å bytte, så angrep de på henne. Og i andre omgang så dundret de løs på Nora Mørk da hun hadde lang vei til benken for å bytte.

Det overrasket meg at Norge virket uforberedt og ikke hadde en klar plan mot dette. For dette er dagens håndball. På herresiden har det vært sånn i flere år.

Du har kanskje hørt timeoutene til det norske herrelandslaget. Der blir ofte «iso» nevnt. Da ønsker de å isolere f eks Sander Sagosen mot det de mener er motstanders svakeste forsvarsspiller. Trekke andre spillere unna, for å gi Sagosen mest mulig plass en mot en.

Dette gjorde svenskene også. De hadde en plan på hvem de skulle angripe til en hver tid. Og Norge hadde ikke noe motspill. Man ønsket å ha Nora Mørk på banen og la henne som frimerke på Jamina Roberts, men da la Roberts seg ut som kantspiller og svenskene la inn en ekstra linjespiller i 7 mot 6. Det taklet ikke Norge i det hele tatt.

Skuffelsen og overraskelsen ble ikke mindre da spillerne og Hergeirsson alle kunne fortelle at de ikke hadde brukt tid før VM på å forberede seg mot 7 mot 6-spill.

Jeg vet ikke om det er arroganse og overdreven tro på at man er best uansett. Det er helt greit at man ikke ønsket å bruke tid på å trene det inn for å bruke det selv. Men ikke å trene på å forsvare seg mot 7 mot 6 er nærmest tjenesteforsømmelse. Selv om det har vært benyttet lite i de siste mesterskapene, så var det bare et tidsspørsmål før det kom på kvinnesiden også. På herresiden bruker nesten alle lag det i perioder.

Alle lag som har et 7 mot 6-spill i verktøykassen sin, så hvor dårlig Norge løste det mot Sverige. Derfor er det lite trolig at svenskene er de siste som tar det frem mot Norge.

Men Norge møter neppe de store overraskelsene mot Nederland. Monique Tijsterman er ikke i nærheten av Axnérs taktiske nivå. Det blir trolig tut og kjør fra første sekund. Noe som passer de norske jentene ypperlig. Der er det ingen i verden som er bedre enn Norge.

Tijsterman overtok ansvaret midlertidig i september da det nederlandske forbundet ikke ble enige med Emmanuel Mayonnade om en ny kontrakt. Og skulle de regjerende verdensmesterne tape for Norge og ryke ut av VM før sluttspillet starter, så er det lite trolig at hun får jobben permanent.

Det kan ikke Norge ta hensyn til, for de skal revansjere 30-30 mot Sverige. Og jeg er overbevist om at de norske jentene kommer heltente på banen, og jeg tror Nora Mørk sørger for at det ikke blir jevnt heller.

For i kveld kommer VM-toget tilbake på gullsporet.