Omikron-varianten ser ut til å være mye mer smittsom enn de tidligere muterte variantene av koronavirus. I Norge stiger både smittetall og innleggelsestall, og vaksinene ser ikke ut til å gi full beskyttelse mot den nyeste varianten.

– Tilbake til mars 2020

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at Omikron-varianten er den største bekymringen nå.

– Vi er litt tilbake til mars 2020 da ingen i befolkningen egentlig hadde spesielt god beskyttelse mot det nye viruset. Nå ser det ut som vaksinene ikke beskytter oss så veldig godt mot denne nye varianten, og da er vi litt tilbake i samme situasjon, bortsett fra at vaksinene kanskje beskytter deg mot å bli alvorlig syk. Det er selvsagt veldig viktig, men det kan likevel bli en ganske krevende smittesituasjon, sier Nakstad.

Han understreker at vaksinene gir viktig beskyttelse mot alvorlig sykdom, og at det ser ut til at den vil ha samme beskyttelse mot alvorlig sykdom ved Omikron-smitte.

– Vi ser nå at sannsynligheten for at du som uvaksinert person havner på sykehus er veldig, veldig mye større enn hvis du er vaksinert. Det er veldig problematisk, fordi det belaster helsevesenet i vesentlig grad, og hvis vi kan få opp antallet som vaksinerer seg og få ned antallet innleggelser, vil det få veldig mye å si for helsetjenesten denne vinteren, sier Nakstad.

Frykter Omikron-bølge over landet

Søndag nådde Norge en ny, dyster rekord med 331 pasienter innlagt med koronasykdom på sykehusene. Leder på Akuttklinikken OUS tror antallet innlagt på intensivavdelingen vil stige ytterligere rett oppunder jul.

DYSTER SPÅDOM: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at FHI ser for seg en betydelig bølge av Omikron-smitte over Norge. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Foto: Tor Erik Schrøder

Kun 7% av alle over 45 år er uvaksinert. Likevel er over 40% av alle som er innlagt på sykehus med koronasykdom uvaksinert, ifølge tall fra FHI.

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, sa søndag at det ikke vil hjelpe så mye at omikron-varianten ser ut til å gi mindre alvorlig sykdom, fordi FHI nå tror det vil komme en betydelig bølge av omikron-smitte over landet og landets sykehus.

Søndag kveld sa også Storbritannias statsminister Boris Johnson at han venter en flodbølge av Omikron-smitte, og vil derfor tilby alle over 18 år påfyllings-dose innen nyttår.