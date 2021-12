Johnson: Storbritannia står overfor en flodbølge av omikron

Statsminister Boris Johnson advarer om at landet står overfor en flodbølge av omikron. Alle over 18 skal få tilbud om vaksinepåfyll før nyttår, sier han.

Det innebærer en kraftig økning i vaksinetempoet i England. Opprinnelig var planen at alle voksne skulle ha fått tilbud om vaksinepåfyll før utgangen av januar.

42 militære planleggingsteam skal settes inn for å nå det svært ambisiøse vaksinemålet, og enkelte andre timeavtaler kan komme til å bli utsatt i helsevesenet for å få fortgang i vaksineringen. Ekstra vaksinelokaler skal åpnes, og mobile enheter skal tas i bruk. Flere tusen frivillige skal dessuten få opplæring i å sette koronavaksinene.

– Ingen må være i tvil: Det kommer en flodbølge av omikron, sa Johnson i en tale på britisk TV søndag kveld. Han advarte om at det ikke er bekreftet at varianten gir mildere sykdom.

Nødsituasjon

Johnson, som er under kraftig press på grunn av beskyldninger om at han og stabsmedlemmer brøt koronarestriksjoner under juleselskaper i fjor, omtalte spredningen av omikronvarianten som en nødsituasjon.

Tallet på smittede ser ut til å doble seg hver andre til tredje dag.

– Vi vet av bitter erfaring hvordan disse eksponentielle kurvene utvikler seg, sa Johnson.

Søndag ble ytterligere 1.239 omikrontilfeller bekreftet i Storbritannia. Det totale antallet registrerte tilfeller er dermed 3.137. Lørdag var det registrert totalt 1.898 smittede.

BBC melder at foreløpige data viser at en tredje vaksinedose hindrer koronasymptomer som følge av omikronsmitte hos rundt 75 prosent.

Økt beredskapsnivå

Tidligere søndag ble det kjent at Storbritannia hever beredskapsnivået til 4 på grunn av spredningen av den nye omikronvarianten.

Forrige gang nivået var på 4 var i mai, melder BBC.

Nivå 4 innebærer at det enten er høy eller stigende smitte, og at det er påkrevd at folk holder avstand til hverandre.

De øverste medisinske ansvarlige i England, Wales, Skottland og Nord-Irland opplyser i en uttalelse at beslutningen ble tatt etter råd fra UK Health Security Agency.

– Spredningen av covid-19 er allerede stor i samfunnet, hovedsakelig drevet av deltavarianten av viruset. Framveksten av omikron gir større og hurtig økende risiko for publikum og helsetjenestene, sier de.

Innleggelser

– Tidlige tegn viser at omikron sprer seg mye raskere enn delta, og at vaksinebeskyttelsen mot symptomatisk sykdom fra omikron er redusert.

De føyer til at data om hvor alvorlig sykdom varianten gir vil bli tydeligere i ukene som kommer, men føyer til:

– Innleggelser som følge av omikron, finner allerede sted, og antallet vil etter alt å dømme stige raskt.

De understreker behovet for vaksinepåfyll.