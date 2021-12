– Jeg startet året med å bli fryst ut. Kastet ut med terminert kontrakt

– Jeg er god på champagne. Den skal få kjenne «Bot» sine hender i kveld, gliser Erik Botheim.

Det gjør han med Kjetil Knutsens velsignelse.

– De som ikke tar seg en fest i dag, bør få en hard slegge i håvve, sier Knutsen.



Han så potensial i Botheim. Champagne og gullfest var nemlig en fjern tanke for Bodø/Glimt-spissen før årets sesong. Han ble aldri en hit i Rosenborg. I Bodø/Glimt fant han spilleglede igjen.

– Jeg startet året med å bli fryst ut, kastet ut og fikk kontrakten terminert med RBK. Det så litt mørkt ut for meg. Så ble jeg plukket opp av Bodø/Glimt. Glimt har tatt vare på meg hele veien og gitt meg selvtillit hele veien, helt fra min første samtale med Kjetil. Reisen har vært uvirkelig. Jeg må bare takke alle lagkameratene mine og alle i klubben som har jobbet så godt med meg og tatt vare på meg, sier Botheim.

– Hva tenkte du da RBK terminerte kontrakten?

– 2020 var ikke i nærheten av noe som helst. Jeg var egentlig ganske i kjelleren og ikke en del av noens plan. Nå står jeg med seriegull. Det er uvirkelig. Jeg hadde aldri trodd dette selv, sier Botheim.

Gamleklubben ble nummer fem i Eliteserien.

– Det er ikke sikkert jeg ville lyktes i RBK. Det skal klaffe med miljø og spillestil. Jeg har ikke fokusert på hva RBK har gjort etter at jeg dro. Jeg har hatt nok med meg selv. Jeg er utrolig stolt over å spille for Glimt. Jeg er lykkelig, sier han.

Nå vil spissen bruke julen til å reflektere over gullsesongen.

– Jeg skal sette meg i bilen, kjøre til fjells og spikre meg inne. Tenke litt over sesongen. Jeg har ikke rukket å tenke over noe som helst. Men først skal jeg herje litt i Bodø, smiler han.