Satellittbilder tyder på forberedelser til rakettoppskyting i Iran

Satellittbilder tatt av selskapet Planet Labs Inc. lørdag viser aktivitet ved Imam Khomeini-rombasen. Den ligger i ørkenen i Semnan-provinsen, omkring 240 kilometer sørøst for Teheran.

Et støttekjøretøy står parkert ved siden av et stort klargjøringstårn av typen som gjerne rommer en rakett på utskytingsrampen. En hydraulisk kran på skinner er også synlig på bildene, en kran som også er blitt brukt i forkant av tidligere iranske oppskytinger.

Eksperten Jeffrey Lewis som er tilknyttet James Martin-senteret for studier av ikke-spredning ved Middlebury Institute of International Studies, sier til AP at det ser ut som vanlige forberedelser til en oppskyting.

Iranske medier har tidligere offentliggjort en liste over planlagte satellittoppskytinger i landets sivile romprogram. Programmet har tidligere hatt flere tilbakeslag. Revolusjonsgarden i landet har et eget romprogram og lyktes med å plassere en satellitt i jordbane i fjor.