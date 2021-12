Gjennom flere år i mesterskap sammen, har Veronica Kristiansen sammen med Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk skapt Norges såkalte «turborekke» i angrep, men:

– Det har kommet inn en ny turbo hos oss, sier Veronica Kristiansen til TV 2 lattermildt og sikter til 22 år gamle Henny Ella Reistad.

– Jeg er kjempe glad for at hun spiller på laget vårt. Og så synes jeg det er litt gøy å ha en konkurranse om plassen. Det pusher oss begge to litt ekstra, forteller Kristiansen.

– Gi gass de minuttene jeg får

I flere mesterskap har «Vikki» vært førstevalget til Thorir Hergeirsson som venstre bakspiller, men under årets VM har Kristiansen og Reistad rullert på å starte kampene.

– Jeg har god dialog med Thorir og vet hvor viktig rollen min er. Så jeg tenker at jeg skal komme inn med mitt når jeg først får de minuttene på banen. Uansett om det er to minutter, ti minutter eller tyve, så skal jeg gi gass de minuttene jeg får utpå der, forteller Kristiansen.

31-åringen ser også nytten av å ikke alltid være i startoppstillingen for de norske håndballjentene.

– Du får en mulighet til å sitte på benken og se hva som skjer utpå banen. Hvordan det andre laget spiller på posisjonen din. Du får noe ekstra der, men man vil jo selvfølgelig spille, sier Györ-spilleren.

Thorir Hergeirsson påpeker at den såkalte «turborekka» har kjent og spilt med hverandre i mange år, og at Reistad passer godt inn i den type spill.

– Henny har blitt mer skytter og Veronica er mer en gjennombruddsspiller selv om hun har et godt skudd fra halvdistanse. De har litt ulike kvaliteter i angrepsspiller og så er Veronica noe mer rutinert i forsvar. Henny er på god vei, men Veronica har så langt vært noe skarpere i forsvar. Det er viktig for oss når vi møter gode lag, forteller landslagssjefen.

Verdens beste

I 2018, da Kristiansen var i sin første sesong i ungarske Györ, fortalte bakspilleren at målet var å bli best i verden. Og når TV 2s reporter spør henne under VM i 2021 om det er målet fortsatt, svarer Kristiansen følgende:

– Jeg har fortsatt noen år på meg, så jeg jobber mot det. Det er alltid en spillers mål.

– På vei dit?

– Man sier jo at man er i sin beste alder rundt 30, sier «Vikki», tar seg en pause og tenker.

– Jeg har bikka 31, har jeg ikke det? Jo, det har jeg, sier hun litt sjokkert.

– Det kommer nå, det kommer snart, følger Kristiansen opp om å bli best i verden.

Men nå skal 31-åringen og de norske håndballjentene krige om å bli verdens beste lag. Søndag møter de Frankrike i VM-finalen.

– Det blir hardt og tøft. Frankrike har vært flinke til å styre tempoet og det håper jeg vi skal stoppe på søndag, sier Kristiansen bestemt.