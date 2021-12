Aavitsland med dyster beskjed: – Ser for oss en betydelig bølge over landet

Aldri før har flere koronapasienter vært innlagt på norske sykehus. 331 koronapasienter er innlagt, og 106 av disse ligger på intensivavdelingen. 58 av disse har behov for respirator.

FHI-overlege Preben Aavitsland sier det bare er spørsmål om tid før omikronvarianten dominerer innleggelsestallene. Han frykter en eksplosjonsaktig spredning av varianten i Norge, en variant som FHI mener er mer smittsom enn deltavarianten, som per nå er den dominerende her til lands.

– Det ser ut til at vaksinene beskytter dårligere mot omikronvarianten, men beskyttelsen mot alvorlig sykdom er nok bevart. Men beskyttelsen mot å bli smittet og smitte videre er dårligere, sier Aavitsland til TV 2.

– Spredningen vil bli enorm

Det store spørsmålet ekspertene nå venter svar på, er om omikronvarianten, som forventes å bli dominerende innen kort tid, gir et mildere sykdomsbilde enn deltavarianten.

– Det kan se ut til at sykdomsbildet ved omikronsmitte kanskje kan være noe mildere, og det håper vi jo på. Men det hjelper dessverre ikke så mye fordi spredningen vil bli så enorm at vi ser for oss en betydelig bølge over landet og landets sykehus, sier Aavitsland.

Han understreker samtidig at det viktigste for dem er hvor god vaksineeffekten er.

FHI-overlegen tror sykehusene fremover kan vente seg enda hardere belastning enn de nå opplever.

– Det vil sannsynligvis dessverre bety en betydelig ekstrabelastning. Så det er all grunn for sykehusene nok en gang å se over sine beredskapsplaner.

– Omikron jokeren

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier til TV 2 at svarene på hvor smittsom omikronvarianten faktisk er, vil få mye å si.

– Det er utvilsomt omikron som blir jokeren, fordi den rett og slett er så mye mer smittsom enn deltavarianten, ser det ut som. Og fordi vaksinene ser ut til å ikke beskytte like godt mot omikron som mot delta.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

Nakstad mener de neste ukene, blir svært avgjørende for hvordan pandemien vil se ut de kommende månedene.

– Det blir veldig avgjørende, for det er nå vi får den kunnskapen vi trenger om hvor stor smittespredningen faktisk kommer til å bli. Vi vil få mer kunnskap om vaksinenes effekt mot alvorlig sykdom, og vi ser at det er land rundt oss som nå begynner å se en ganske kraftig vekst i smitten. Så de neste ukene nå blir veldig avgjørende for belastningen vi får inn i vinteren i denne pandemien.