Bodø/Glimt sikret gull i Eliteserien

Mjøndalen-Bodø/Glimt 0-3

Bodø/Glimt er seriemester i 2021. Bodøværingene forsvarte dermed fjorårets gull. 3-0-seieren sendte samtidig Mjøndalen ned i Obosligaen. Der får de selskap av Stabæk. Brann møter Jerv i kvalik.

– Dette er en større prestasjon enn det første gullet. Mye større prestasjon med tanke på hele året og forutsetningene. Det er jævlig sterkt, sa Glimt-profilen Ulrik Saltnes til Discovery etter kampen.

Glimt-spillerne skal tilbake til Bodø i kveld for å feire.

– Det skal nok bli bra trøkk i dag, smiler Ola Solbakken til TV 2.

Patrick Berg rangerer, i likhet med Saltnes, årets seriegull høyere enn i 2020.

– Ekstremt stort. Faktisk en større prestasjon enn i fjor selv om vi knuste alt av rekorder. Man får en utladning når man oppnår suksess, sier kaptein Patrick Berg.

Pangstart

Bortelaget ville bli mester med ett poeng. Etter bare tre minutter hadde de gule i realiteten avgjort både kampen og gullkampen. Scoringer av Erik Botheim og Amahl Pellegrino sørget for at gjestene kunne senke skuldrene.

– Vi fikk en sinnssyk start, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery.

– Forferdelig kjedelig. Det ble to situasjoner i starten av kampen som ødela for oss, sa Mjøndalen-bautaen Christian Gauseth til Discovery.

Det kokte i FotballXtra-studio etter pangstarten.

– For et lag, og for et maskineri. Kjetil Knutsen fant frem tryllestaven, og de vinner gull igjen, slo Jesper Mathisen fast.

Den spådommen var alt annet enn dristig, for Mjøndalen hadde svært lite å by på foran eget publikum.

Bjørkan-mål i avskjeden

Med drøyt ti minutter igjen la Fredrik Bjørkan, som spilte sin siste kamp i Glimt-drakten, på til 3-0 etter en frekk flikk fra Ulrik Saltnes.

– Nå skjønner gutta det. Nå er det gull. Bjørkan setter spikeren i kista, og feier all tvil til side. Det er fullstendig overkjøring. Gratulerer med gullet, Glimt. Mjøndalen tar turen ned i OBOS, utbrøt Ole Martin Årst i FX-panelet.

FULL FEST: Slik så det ut da Glimt sikret gullet. Foto: Roy-Arne Salater

Molde gjorde jobben borte mot Haugesund, men det holdt «bare» til sølv i Eliteserien. Ohi ble toppscorer i Eliteserien.