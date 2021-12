Ny dyster rekord: - Ser ikke ut som det blir noe pause til jul

– Det er ikke akkurat plagsomt fullt av folk som sitter og spiser.

Leder for akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, Øyvind Skraastad, viser fram pauserommet på intensivavdelingen på Rikshospitalet.

Det blir det lite tid til pause i disse dager.

Innleggelsestallene stiger

– Det er ikke her vi henger, sier intensivsykepleier Ragnhild Nyhagen.

JOBBER DOBBELT: Intensivsykepleier Ragnhild jobber 12-timer denne søndagen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Søndag ble det satt en ny dyster rekord med 331 antall koronapasienter innlagt på norske sykehus. Mange av de sykeste som trenger intensivbehandling og respirator, ligger på Rikshospitalet og Ullevål.

Denne helgen har Nyhagen ansvar for bemanningsplanleggingen, og med stadig stigende behov for helsehjelp blir det en hard kabal å få til å gå opp.

– Det blir jo litt planlegging fra time til time egentlig. Vi har en beredskap for å ta imot neste pasient og men kommer det en til etter det blir det verre å vite hva vi skal gjøre, sier Nyhagen.

– Hva skjer da hvis det kommer to til?

UTSETTES: Det planlagte julebordet til intensivavdelingen på Rikshospitalet, må sykepleierne se lenge etter. De er forberedt på en tøff vinter. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi kan jo ikke avvise noen, men vi går på akkord med den sykepleien vi ønsker å tilby.

Nyhagen er selv på dobbelvakt denne søndagen.

– Jeg kan jo ikke jobbe natta også, men dette er litt normalen her. Folk går 12-timers vakter og 16-timers vakter, sier hun.

Dette er de innlagte

Ved Oslo universitetssykehus består de innlagte med koronasmitte stort sett av uvaksinerte, eller mennesker med andre underliggende immunsykdommer.

Ifølge nasjonale tall fra FHI gjelder dette også for resten av landets sykehus.

De uvaksinerte er en liten gruppe på 110.000 nordmenn over 45 år - men utgjør 40% av alle koronarelaterte innleggelser i landet.

Det bekymrer helsemyndighetene, som mener dette viser viktigheten av vaksinasjonen.

– Det er klart at vi ser at sannsynligheten for at du som uvaksinert havner på sykehus er veldig, veldig mye større enn hvis du er vaksinert. Det gjelder nå i møte med deltavarianten, men også muligens i møte med omikron, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Hvis vi kunne fått opp antallet som vaksinerer seg, og ned antall innlagte - vil det ha veldig mye å si for helsevesenet denne vinteren.

Ser forskjell på pasientene

På intensivavdelingen ser Skraastad forskjellen på vaksinerte og uvaksinerte personer, og hvordan de belaster helsetjenesten ulikt.

– Vi merker at det er kanskje noen som ligger litt kortere enn de gjorde før vaksinen, og så opplever vi at mange kommer unna med sykehusinnleggelse uten å trenge intensivbehandling, sier han.

RESSURSKREVENDE: De sykeste pasientene på Rikshospitalet trenger overvåkning hele døgnet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

På de lukkede intensivavdelingene må det til en hver tid være to sykepleiere som overvåker pasienten - det krever ressurser.

– Vi har problemer med kapasiteten til vanlig, og så kommer dette i tillegg. Når vi teller 20 covidpasienter, teller vi cirka 40-60 andre pasienter.

Ikke slutten enda

De innlagte er nå smittet med den dominerende koronavarianten, Delta. Men, ifølge helsemyndighetene kan det være snakk om kort tid før den usikre varianten omikron er dominant.

Derfor har FHI en dyster beskjed til allerede slitne helsepersonell.

– Det vil sannsynligvis dessverre bety en betydelig ekstrabelastning. Så det er all grunn for sykehusene til nok en gang å se over sine beredskapsplaner, sier overlege i FHI, Preben Aavitsland til TV 2.

TUNGT: Akuttleder Øyvind Skraastad sier det er vanskelig å motivere folk for en ny bølge. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

For sykehuspersonell som har jobbet på akkord i lengre tid, er det vanskelig å motivere seg for denne bølgen.

– Vi får aldri en pustepause, det er kanskje det verste, sier Skraastad og utdyper:

– Det er krevende for folk når det blir et langdistanseløp. Det er som å være på siste oppløpsrunde med 50 meter til målstreken, og så står det noen der og sier at man må ta en runde til.

– Kolleger er slitne og det ser ikke ut som det blir noe pause til jul, sier Nyhagen.