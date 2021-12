Krever skjerming også for borettslagene

Lørdag kunngjorde regjeringen at staten skal dekke halvparten av ekstrautgiftene for strømpris over 70 øre per kilowattime for husholdningene. Men i mange borettslag er store deler av utgiftene til oppvarming, varmtvann og fellesvaskeri innbakt i husleien, og kommer på fellesregning til borettslaget. Og regjeringens ordning gir ingen kompensasjon for dette.

Nå krever Norske Boligbyggelags Landsforening, NBBL, et regjeringen tetter dette hullet.

– Regjeringen har glemt de en million nordmenn som bor i borettslag, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Store felleskostnader

Han viser til at mange av de største strømkostnadene kommer på fellesregning til borettslaget, og betales av den enkelte beboer gjennom husleien. Og siden borettslag regnes som næringsvirksomhet, dekkes ikke dette av regjeringens ordning.

– Vi kommer til å ta denne glippen opp med myndighetene direkte, og dersom de ikke retter opp mangelen vil vi ta saken opp med partiene på stortinget, sier Folke Fredriksen til TV 2.

Partiet SV har allerede påpekt det samme problemet og varsler at de vil ta saken videre til Stortinget.

Søndag advarte nestleder i partiet Lars Haltbrekken regjeringen.

– Hvis regjeringen ikke legger fram en løsning selv, vil SV ta dette inn i forhandlingene på Stortinget, sier Haltbrekken.

Hvor stor andel av strømutgiftene som betales over husleien vil variere fra borettslag til borettslag, men i mange tilfeller går de største kostnadene til varmtvann, oppvarming, fellesvaskeri og andre fellestiltak direkte på borettslagets strømfaktura.

Millionregning

– Jeg snakket med et borettslag i dag som har fem millioner i strømutgifter for fellesskapet, og de risikerer altså å ikke få dekket en ekstraregning på to millioner kroner, sier Bård Folke Fredriksen.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen fra Arbeiderpartiet understreker at alle borettslagsbeboere har måler i egen leilighet og at utgiftene på disse individuelle målerne vil omfattes av regjeringens tiltak. Hun varsler også en gjennomgang av situasjonen for borettslagene.

– Vi skal ha et møte med alle relevante aktuelle aktører allerede på mandag for å se hvordan vi kan løse det, Sier Mjøs Persen til TV 2.