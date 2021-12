Ungguttene reddet Brann etter intenst nedrykksdrama: – Det er så galskap

Saken oppdateres!

Bergenserne gjorde jobben på Brann Stadion. De lokale ungguttene Aune Heggebø og David Wolfe scoret to lekre mål i andreomgang. Ting så rosenrødt ut for rødtrøyene, for samtidig ledet Odd 1-0 mot Stabæk i Skien, men like etter Branns 2-0-mål ordnet Fredrik Haugen 1-1 for bæringene mot Odd.

Men med Branns ledelse var ikke ett poeng nok for Stabæk. I den desperate scoringsjakten åpnet det seg flere muligheter for Odd. Og etter 77 minutter var det rutinerte Espen Ruud som kastet seg frem på en retur og scoret 2-1. Kort tid senere økte Tobias Lauritsen til 3-1.

Stabæks håp så ut til å være ute, men på overtid kom Sarpsborg sin redusering i Bergen. Det ble fire svette overtidsminutter i Bergen. Men bergenserne klarte å ri i land seieren på eget gress. Det betyr at Brann fortsatt har håp om Eliteserie-spill i 2022. Da må Jerv slås i kvalik.

David Møller Wolfe hadde både mål og assist i 2-1-seieren. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Kvalikkampen spilles onsdag neste uke.

– Jeg prøver å snu hodet mitt allerede. Det blir en utrolig fight på onsdag, sier Sivert Heltne Nilsen til TV 2.

Midtbanekrigeren tar ingenting på forskudd før kampen på Intility.

– Jeg klarer ikke å suge på noen karamell før jobben er gjort.

Slik var nedrykksdramaet

Etter 17 minutter i Skien fikk Brann den gaven de håpet på da Conrad Wallem sendte Odd i føringen mot Stabæk.

– Nå vises det bilder fra tribunen på Brann Stadion, alle fått med seg stillingen i Skien. De står ikke og hopper og danser på tribunen fordi det er kaldt ute. Men det virker smånervøst hos Brann på banen. De virket preget. Men de fikk nok en boost av å høre resultatet i Skien, sa Brann-helten Raymond Kvisvik.

Noen minutter senere kom det omsider en stor sjanse i Bergen. Bård Finne dro seg fri og fikk muligheten fra kort hold, men det harde skuddet gikk rett på Sarpsborgs keeper.

Stabæk med straffebom

Etter 32 minutter ble det høydramatisk i Skien. Stabæk fikk en omdiskutert straffe da Edvardsen gikk i bakken etter en duell med keeper Wahlstedt. Fitim Azemi fikk muligheten, men keeper gikk riktig vei og reddet. Returen falt i beina til Stabæk-spissen, men avslutningen gikk utenfor mål.

– Det var et fryktelig svakt straffespark av Azemi. Så fikk han sjansen på returen og heller ikke den endte i mål. For et drama og for en dramatikk, sa Jesper Mathisen.

I Bergen var det en sjansefattig omgang, og lagene gikk til pause på 0-0. En småfarlig skudd fra Ibrahima Koné var det nærmeste Sarpsborg kom. Dermed var det fortsatt Stabæk som lå på kvalikplassen etter 45 minutter, til tross for Odds ledelse.

Stabæk byttet to ved pause

Eirik Kjønø gjorde to bytter i hvilen. Kornelius Normann Hansen og Mathis Bolly kom inn for Nicolas Pignatel Jenssen og Tomás Podstawski. Bæringene kom tidlig til en stor mulighet, men nok en gang var Azemi upresis foran mål.

Etter 56 minutter gjorde Horneland sitt første bytte i Bergen. Ut gikk Niklas Jensen Wassberg, mens Moonga Simba kom inn.

Heggebø sendte Bergen til himmels

Kort tid etter byttet kom scoringen hele Bergen lengtet etter. David Møller Wolfe raidet nedover venstresiden og slo et lavt innlegg inn i boksen. Der var Aune Heggebø på rett sted og ordnet 1-0 fra kort hold.

Dermed var det Brann som hadde den viktige kvalikplassen med 30 minutter igjen.

– Det er så galskap. For en viktig scoring, altså. Det er så vilt, meldte Årst.

– Det eksploderte på Brann Stadion. Tenk når Stabæk får denne beskjeden. Det er som å få en hammer i hue for Stabæk. Nå må Stabæk rett og slett opp å vinne kampen i Skien, slo Jesper Mathisen fast.

Branns Aune Selland Heggebø jubler sammen med lagkameratene etter 1-0 scoringen i eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Sarpsborg 08 på Brann stadion. Foto: Marit Hommedal / NTB

Wolfe doblet, så utlignet Stabæk

Fem minutter senere doblet Brann. David Møller Wolfe driblet seg fri på venstresiden nok en gang, og nå tok 19-åringen alt i egne hender da han fra en vanskelig vinkel lurte inn 2-0.

Men like etter Brann-målet skjedde det ting i Skien. Etter kaos i feltet fikk den tidligere Brann-spilleren Fredrik Haugen ballen i mål for Stabæk og det sto 1-1.

– Fredrik Haugen, hvem andre? Da var det full fyr igjen i den kampen, meldte Jesper Mathisen om Stabæks 1-1-scoring

Men målforskjellen holdt fortsatt seg Brann over streken.

Ruud sendte hjelp til Brann

Stabæk jaktet desperat etter mål. Det utnyttet Odd og veteranen Espen Ruud seg av. Ringreven kastet seg frem på en retur og ordnet 2-1. Scoringen ble feiret vel så høyt i Bergen som i Skien.

– Nei, det var ikke offside. Espen Ruud har gjort noe de var veldig glad for i Bergen, mente Mathisen.

– Nå koker det på Brann Stadion. Nå tar det helt av i Bergen. De fikk en hjelpende hånd fra dagens favorittlag i Bergen, Odd, sa Raymond Kvisvik.

Stabæk hadde ingen respons. Etter 83 minutter fikset Tobias Lauritsen 3-1. Dermed var Stabæks syltynne håp at Sarpsborg skulle score to mål på tampen i Bergen.

– Odd jublet ikke på 3-1 av respekt for Stabæk. For Stabæk skjønner nå hvor dette bærer, og det er i OBOS. De var rett og slett ikke gode nok til å være en del av Eliteserien neste sesong.

På overtid fikk Stabæk likevel et lite håp da Sarpsborg reduserte i Bergen. Men det ene målet var ikke nok. Det endte 2-1, som betyr at Stabæk og Mjøndalen rykker ned.

– Det er utrolig kjipt. Jeg tenker på Stabæk-fansen, som møtte opp mannsterke. Jeg føler med dem. Det var for dårlig kvalitet, for vi hadde mer enn nok sjanser til å score fire-fem mål. Da handler det om kvalitet, og vi rykker ned, sier Stabæks bergenser Fredrik Haugen til TV 2.

RYKKET NED: Stabæks Fredrik Haugen etter eliteseriekampen i fotball mellom Odd og Stabæk på Skagerak arena. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Stabæk-trener Eirik Kjønø var også en svært skuffet mann etter nedrykket var et faktum.

– Det er like jævlig som det var deilig å sikre plassen i fjor. Fotball på sitt beste og verste. Jeg er veldig lei meg og skuffet for at vi roter det vekk og rykker ned. Vi fikk som fortjent, sier Stabæk-trener Eirik Kjønø til TV 2.

Tre lag spilte om kvalik

Det var tre lag som hadde håp om å havne på kvalikplassen før den siste serierunden. Mjøndalen, som hadde det desidert verste utgangspunktet, kom tidlig under i hjemmemøtet med Bodø/Glimt. Allerede etter tre minutter ledet Glimt 2-0 og Mjøndalens muligheter for overlevelse var så å si lik null. Bruntrøyene tapte mot 0-3 Bodø/Glimt som dermed kunne juble for gull.