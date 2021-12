Før skjebnekampen: Dette tror veteranene blir avgjørende

Mandag kveld møter de norske håndballjentene Nederland. Begge lagene står med sju poeng før de barker sammen i hovedrundens siste kamp. Sverige følger like bak med seks poeng før de skal opp mot Romania samme kveld.

Vinner Norge over nederlenderne, er gruppeseieren uansett sikret. Tap betyr etter all sannsynlighet at VM er over for Norge. Uavgjort vil gjøre at finregning nok må til for å skille de tre topplagene.

– Nå kommer den «cupen» litt tidligere enn forventet. Men vi må uansett slå alle lagene for å komme dit vi vil, sier Camilla Herrem til TV 2.

POENGDELING: Det ble uavgjort mellom Norge og Sverige. Sveriges Nathalie Hagman (t.v.) ble kampens toppscorer med ni mål. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

Lagkulturen

Etter lørdagens uavgjortresultat mot Sverige, var det en skuffet norsk gjeng som møtte pressen etter kamp.

Men Herrem, som er med i sitt 17. mesterskap på rad, merker en gjenganger i troppene til de norske håndballjentene - måten de reiser seg etter et skuffende resultat.

– Jeg synes vi har en tendens til alltid å reise oss når vi har vært i sånne situasjoner. Og det er desidert en av de største styrkene vi har i gruppa. Vi må også tenke at vi tapte jo ikke mot Sverige. Det var kjipt at vi mistet ett poeng, men vi kan ikke grave oss ned for den grunn, forteller Herrem.

Katrine Lunde forteller at kulturen i laget er helt avgjørende for å kunne prestere på sitt beste og snu skuffelsen.

– Vi har vært gjennom dette før og så tror jeg at den gjengen som er samla har mye å si. Vi er gode venner, vi støtter hverandre og vi vil at hverandre skal lykkes. Så jeg tenker at den kombinasjonen der er veldig viktig. Man har ikke lyst til å tape igjen - for kjenner man på den følelsen en dag eller en natt ekstra, så er det helt forferdelig, slår Lunde fast.

Mental prøve

Lunde er med i sitt 20. mesterskap, og 41-åringen har blitt godt vant med å gå inn i juleferien mentalt sliten.

– Det er ganske intenst. Det er forskjellig fra person til person hvordan man ønsker å takle det og jobbe med det. Hos noen går tankene rett gjennom og så er man ferdig med det, mens andre grubler litt mer, forteller 41-åringen og fortsetter:

– Man er greit sliten når mesterskapet er over og det er ferie. Men jeg vil at mesterskapet skal være langt nok sånn at jeg blir sliten nok, så vi kan ikke avslutte enda, sier målvakten med et smil.

Nederland er motstanderne i kampen om kvartfinale. De spilte også uavgjort mot svenskene, 31-31.

– Jeg kunne selvfølgelig helst tenkt meg at vi allerede hadde sikra oss kvartfinale, men det er litt tøft og godt å kjenne på spenningen. Så er det ekstra godt når man mestrer det, forteller Lunde.

Norge slo Nederland i Intersport Cup uken før VM startet. Da ble stillingen 39-21.

– Det blir spennende. Hele mesterskapet nå har man kjent på det at man skal og vil vinne. Men nå betyr det litt ekstra. Nå er det vinn eller forsvinn, enkelt og greit, avslutter Vipers-spilleren.