Til døden skiller oss ad: You'll Never Walk Alone

– Om jeg gifter meg igjen, skal jeg gifte meg her, sier Berit.

– Blir jeg invitert? spør Michael.

De hadde sittet helt stille, med bilen på tomgang, og sett ut på den røde kirken – knapt opplyst i det altoppslukende mørket på Svalbard.

Tre år senere fylles kirken med fotballkledde supportere. Et Liverpool-flagg er hengt opp på veggen til verdens nordligste kapell.

Så går Berit ned kirkegulvet mot Michael.

LONGYEARBYEN: Berit og Michael møttes på Svalbard for tre år siden. Fotballaget bandt dem raskt tett sammen.

Gjennomtrekk

Svalbard og Longyearbyen er et sted med stor gjennomtrekk. Folk kommer og går, og de aller fleste blir bare noen få sesonger før de returnerer til livet på fastlandet.

Det blir - litt flåsete - sagt at de som oppsøker denne øya, langt langt nord, enten flykter fra, eller søker etter noe.

RØDT TOG: Flaggborg gjennom Longyearbyen. Supporterklubben er godt synlig både i vinterlandskapet og i det lille lokalsamfunnet.

Og kanskje er det noe i det. Mye her oppe føles midlertidig. De aller fleste som bor i Longyearbyen leier bolig, og mange er sesongarbeidere. Det er ingen garantier for at barna du begynner i første klasse med, er de samme som du avslutter grunnskolen med.

Tilflyttere gjør ikke den tabben med å snakke høyt om hvor lenge de har tenkt å bli værende - de fastboende er vant til at folk reiser.

Men for noen er Longyearbyen likevel blitt et permanent hjem.

Savnet ble for stort

Etter seks år på Svalbard, flyttet Ronny Brunvoll og familien tilbake til fastlandet og Lofoten.

– Huset var splitter nytt, og det var ikke noe galt med Lofoten. Men noe manglet, sier Brunvoll.

Da kona spurte om han savnet Svalbard, var svaret «hver eneste dag».

LIVERBIRDS: Ronny og kona Tone giftet seg på Svalbard i 2018. Et Liverpool-preget bryllup, med selbuvotter med datostrikk - slik at Ronny ikke glemmer bryllupsdagen.

Etter bare et og et halvt år på fastlandet, solgte de huset og flyttet tilbake til Longyearbyen.

– Det er her vi hører hjemme, sier Brunvoll.

– Hva savnet du?

– Jeg skal ikke legge skjul på at det hadde noe med supporterklubben å gjøre, sier han.

Ti år med fotballglede

I ti år har verdens nordligste supporterklubb - Liverbirds Svalbard - ukentlig møttes på puben, sett kamper, arrangert fotballturneringer for barn, jobbet med veldedighet og hatt besøk av gamle legender.

Blant Liverpool-supportere på fastlandet går det «sport» i å besøke den lille klubben i det arktiske klimaet. Flere har årlige turer.

REKRUTTERT: Hege Venbakken fra Oslo ble Liverpool-supporter i voksen alder. Kollegaer overtalte henne, og brått satt hun på T-banen og øvde inn supportersanger på vei til jobb.

FELLESSKAP: Både store og små er velkomne som supportere.

– Klubben betyr svært mye for oss her oppe. Det er familien til mange av oss. Vi er en veldig liten og tett gjeng, og det er en fantastisk måte å inkludere nye innflyttere på, sier Brunvoll.

– Og så setter vi farge på byen, da. Vi både høres og synes godt, humrer han.

Aldri uten

– Hadde det ikke vært for folka i klubben, hadde jeg flyttet ned for lenge siden.

Da Knut Ove Lund kom til Svalbard for aller første gang, var det på tragisk vis. Broren, Tom Erik Lund, omkom i gruveulykken i Svea Nord i 2003. Han ble bare 34 år.

SUPPORTER I ARKTIS: Klubben på Svalbard kom ikke offisielt på plass før i 2011, men gjengen har møttes siden 2007. For Knut Ove Lund har samholdet i gruppen vært viktig.

For å komme nærmere storebror, ville Lund besøke byen broren hadde elsket og tilbrakt siste delen av livet sitt i. Lillebroren ville prøve å forstå fascinasjonen broren hadde hatt for det lille samfunnet omgitt av isbreer, tundra, isbjørner og store deler av året: Mørket.

Lund hadde aldri trodd at stedet som tok fra han noe av det viktigste, brått skulle bli en stor del av livet hans. Men han hadde aldri blitt boende uten liverbirdsa.

– Menneskene i klubben har virkelig stilt opp for meg. I tykt og tynt. Jeg har hatt tunge dager. Men samholdet i den nære kjernen her oppe, er uvurderlig. De har blitt en familie for meg.

Jubileumshelgen til Liverbirds Svalbard gikk ikke forbi i stillhet. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Brakt sammen av «de røde»

Da Michael Holm flyttet til Svalbard, ble også supporterklubben viktig. Liverbirdsa tok han i mot med åpne armer. For første gang på lenge, fant Michael en ro.

– De stiller opp når man trenger de. Det høres kanskje voldsomt ut, men de betyr alt, sier han.

POLAR PÅKLEDNING: Kundegrader og arktisk klima er ikke til hinder for å kle seg i fotballdrakt.

Den store bamsen av en danske blir gråtkvalt når han snakker om dem.

– For meg er det de som er Longyearbyen.

Berit Dahl Hansen kom til Svalbard i sorg etter tapet av moren. Noe av det siste hun hadde lovet moren var å følge pikedrømmen og flytte til Longyearbyen. På puben, den aller første kvelden, møter hun Michael. Det ble de to fra første stund.

LIVE: På grunn av pandemien måtte familie og venner i Danmark og på fastlandet følge festen på stream.

– Men det var liverbirdsa som brakte oss ordentlig sammen, forteller hun.

På fingeren sitter forlovelsesringen - en liten isbjørn i hvitt gull. Neglene er blodrøde. Det er tre år siden de satt - som ukjente - sammen i bilen og kikket ut på kirken.

– Det var derfor ikke vanskelig å bestemme oss for at det også var her vi skulle gifte oss.

You'll Never Walk Alone

Benkeradene i kirken fylles med rødkledde supportere. Alle med skjerf rundt halsen med skriften «You’ll Never Walk Alone» - mottoet til Liverpool FC.

RETTE EKTEFOLK: Endelig kan Michael kysse sin kone. Foto: Malene Indrebø-Langlo

Det finnes ikke en Liverpool-supporter som ikke har hevet skjerfet over i hodet og sunget de kjente linjene Gerry and the Pacemakers gjorde til en hitt i 1963.

– You’ll Never Walk Alone. En vakker visjon om at ingen må kjenne seg alene.

Presten gir tegn til at de røde kan sette seg, og fortsetter preken.

– You’ll Never Walk Alone. Et retningsråd for et kjærlighetsforhold - dere går ved siden av hverandre.

– Kjære Michael og Berit. Dere kom ikke til Svalbard alene. I dag har dere har med dere flokken, vennene, supporterne. Folk som vil dere vel, som vil gå sammen med dere og heie dere frem. Ikke bare i motgang, men også i medgang, sier presten.

Så blir de erklært rette ektefolk. Blant verdens nordligste supportere. Til døden skiller de ad.

– Og husk. You’ll Never Walk Alone.