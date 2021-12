Rekordmange koronainnlagte ved norske sykehus

Det viser tall fra Helsedirektoratet.

Den forrige rekorden er fra 1. april 2020. Da var 325 koronapasienter innlagt.

Søndag er 331 koronapasienter innlagt ved norske sykehus. Det er en økning på 24 pasienter fra lørdag.

106 pasienter ligger innlagt ved en intensivavdeling.

58 av pasienter får respiratorbehandling, en økning på fire pasienter fra lørdag.

De aller fleste covid-19-pasientene er enten innlagt ved Akershus universitetessykehus (44 innlagte) eller Oslo universitetessykehus (46 innlagte).

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at søndagens tall viser at situasjonen med delta-varianten faktisk er mer belastende nå, enn det var på det meste da pandemien begynte.

– Vi har fordelen med at vaksinene fungerer godt med delta-varianten, men den store forskjellen er at vi har fått en ny variant som vi ikke vet hvordan vil belaste oss, sier Nakstad.

Den assisterende helsedirektøren sier at mye av innleggelsene kan skyldes at vintersesongen regnes som toppsesongen for luftveisinfeksjoner.



– Det er også mye smitte i yngre aldersgrupper som ikke vaksinert, og de kan bringe mye smitte inn i familier, sier han.

Det har også vært en generell smitteøkning i hele samfunnet som har vokst og vokst de siste to månedene.

– I Norge er det fortsatt sånn at 40 prosent av de innlagte ikke er vaksinert, og de har en gjennomsnittsalder på 40 år. Vi har også en ganske høy andel eldre som er vaksinert, som ikke har like god effekt av vaksinen som yngre, sier Rostrup Nakstad.