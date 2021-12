Verstappen vant VM-tittelen etter høydramatisk Formel 1-finale

Max Verstappen vant VM-tittelen foran Lewis Hamilton i Abu Dhabi etter en høydramatisk Formel 1-finale søndag.

Hamilton hadde seieren i sin hule hånd med fire runder igjen, men så Nicholas Latifi kolliderte og sikkerhetsbilen kom ut.

Med ferske softdekk og omstart én runde før slutt gikk Verstappen forbi Hamilton og tok verdensmestertittelen.

– Vi trengte litt flaks, og vi fikk det. Vi elsker deg, sa Red Bull-sjef Christian Horner til Verstappen på radioen.

– Dette er utrolig, gutter. Kan vi gjøre dette sammen de neste 10-15 årene? sa Verstappen.

Det er Verstappens første VM-tittel i Formel 1.

– Det er ingen grunn til å endre noe. Jeg ønsker å være med dem resten av livet, sa Red Bull-føreren i seiersintervjuet.

Stolt Hamilton

Max Verstappen og Lewis Hamilton sto begge med 369,5 poeng før løpet. Hamilton kunne tatt sin åttende strake VM-tittel i Formel 1.

Hamilton gratulerte Verstappen med seieren, og han takket Mercedes for arbeidet som er lagt ned denne sesongen.

– Jeg er så stolt over å være en del av denne reisen. Vi ga absolutt alt i siste delen av sesongen, og det er det viktigste, sier Hamilton.

NEDTUR: Lewis Hamilton (t.v.) var på vei mot VM-tittelen for åttende gang, men det endte med andreplass bak Max Verstappen. Foto: XPB

Verstappen hyllet Hamilton etter seieren. Nederlenderen var tydelig rørt.

– Det er sinnssykt. Da jeg var liten, drømte jeg om å bli Formel 1-fører med håp om å vinne og være på pallen. Og å få høre nasjonalsangen. Så kommer man hit og blir verdensmester, det er utrolig. Det var et spesielt øyeblikk sammen med min far. Jeg tenker tilbake på alle årene med hardt arbeid, målsettinger og reiser, sier Verstappen i et intervju vist på Viaplay.

– Det er helt utrolig

Max Verstappen startet med softdekk i pole position, men det var Lewis Hamilton som fikk den beste starten og tok ledelsen. I sjette sving var Verstappen på vei forbi Hamilton, som ble presset ut.

Briten fortsatte på utenfor banen og beholdt ledelsen.

– Han må gi den tilbake, sa Verstappen på radioen.

Dommerne gjorde imidlertid ingenting etter hendelsen.

– Det er helt utrolig. Hva er det de holder på med? sa en frustrert Verstappen på radioen.

Viaplays Formel 1-ekspert Stein Pettersen støttet dommerens avgjørelse.

– Det er nøyaktig det samme vi har sett Versappen forsøke seg på flere ganger. Det er altfor høyt hastighet og han bremser altfor sent, og det kan ikke være sånn at han skal brøyte seg gjennom feltet. Hamilton reddet situasjonen og sørget for at det ikke ble kollisjon, kommenterte han under sendingen.

– Det er farlig kjøring

På 14. runde byttet Verstappen dekk fra soft til harde dekk, og Mercedes svarte med å ta inn Hamilton like etter for bytte fra medium til harde dekk. Da han gikk inn for dekkskifte, hadde Hamilton en ledelse på 27 sekunder på Verstappen.

Etter 20 runder var Hamilton oppe i ryggen på Red Bull-fører Sergio Pérez, som gjorde alt for å holde Mercedes-føreren bak seg.

– Det er farlig kjøring, sa Hamilton på radioen.

– Det er nesten på grensen til usportslig kjøring når Pérez skal hindre Hamilton, kommenterte Viaplay-ekspert Henning Isdal.

– Det er ett hundre prosent sportslig. Det er helt på grensen, men det er ikke over grensen, mente Viaplay-ekspert Stein Pettersen.

Hamilton lyktes etter hvert med å ta seg forbi Pérez, men like bak fulgte Max Verstappen.

Dekkbytte for Verstappen

På 37. runde ble det en virtuell stopp for å få Alfa Romeo og Antonio Giovinazzi ut av banen. Da byttet Verstappen til et nytt sett med harde dekk.

Da løpet kom i gang igjen, var Hamiltons forsprang på nesten 18 sekunder. Dekkfordelen gjorde at Verstappen spiste inn forspranget til Hamilton, men det jevnet seg ut etter hvert.

Med elleve runder igjen fikk Hamilton beskjed om det sto «åtte runder igjen» på dashbordet.

– Ignorér dashbordet, var beskjeden Hamilton fikk fra Mercedes.

Fire runder før slutt kolliderte Nicholas Latifi med autovernet, og ut på banen kom sikkerhetsbilen. Verstappen gikk inn og satte på softdekk. Med omstart tok Verstappen seieren foran Hamilton i et høydramatisk Formel 1-løp.