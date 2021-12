– Han får gjerne skryte av seg selv.

Det sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson etter 30-30 for Tomas Axnérs Sverige. Svenskesjefen mente han hadde «mindfucked» Norge.

Til Aftonbladet nektet imidlertid Hergeirsson for at Sverige overrasket Norge.

I intervju med TV 2 dagen derpå sier islendingen at poengtapet var surt.

– Jeg var jævlig irritert – unnskyld uttrykket – rett etter kampen. Det var flere småting, men det nytter ikke å henge der. Det gjelder å se fremover. Det er en ny kamp i morgen, og vi har ikke mer enn tid og veien, sier han.



Tar selvkritikk

Etter kampen fikk Hergeirsson kritikk for kampledelsen. TV 2s håndballekspert Bent Svele mente Norges landslagssjef ikke hadde mottrekk mot Axnérs plan.

– Det er berettigede spørsmål, og det er også spørsmål vi stiller oss selv. Vi burde kastet inn timeout-kortet og gitt noen andre beskjeder, men vi hadde en avtale. Den mente vi var en god avtale. Vi skulle sette Henny (Reistad) på (Nina) Dano, men det lyktes ikke helt. Så ble det klabb og babb og passivt. Da kunne vi også kastet inn kortet. Vi gjorde det ikke, men det nytter ikke å dvele for lenge bed det, sier Hergeirsson.

Det ble en lang natt med analysearbeid for Hergeirsson etter kampen.

– Jeg legger meg ikke før etter at jeg har sett kampen igjen minst én gang, og kanskje noen situasjoner flere ganger. Det er noe man husker tydelig, mens noe er mer diffust, spesielt det som skjer på motsatt side. Så er det viktig å bli ferdig, lære av den og ta det med inn i etterarbeidet av spillerne, sier han.

– Hva fant du ut?

– Det var en kamp vi på en kontrollerte, selv om vi ikke var mange mål foran. Det er flere ting som skjedde på 21-17. De går over i sju mot seks, og vi er for sene med å finne løsninger. Vi ble overraskende passive. Vi pleier å bli mer aggressive og dynamiske med sju mot seks mot oss. Vi gikk fem angrep uten mål i den perioden. Det koster, men vi var likevel foran halvannet minutt igjen, så det skulle holde, men det var nok tid til å score to-tre mål, sier Hergeirsson.

Overrasket over svensk trekk

HYLLES: Sveriges landslagssjef Tomas Axnér traff med kampplanen mot Norge. Etter VM-thrilleren har han blitt hyllet. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Nora Mørk felte en nådeløs dom over seg selv etter kampen. Hun tok på seg skylden for at Norge slapp inn det siste målet og måtte se ett poeng ryke.

– Jeg har lagt meg helt flat. Alle sa at kampen kunne vært avgjort tidligere, og jeg er helt enig, men det var en situasjon som gjorde at jeg ble svarte-per. Det er kjipt, men samtidig prøver jeg å tenke at det eneste jeg kan gjøre er å spille en god kamp i morgen og sørge for at vi vinner. Da er alt tilgitt, i hvert fall for min egen del, sier Mørk til TV 2 dagen derpå.

Vipers-stjernen mener Sverige traff bedre på kampplanen enn Norge, men at det ikke burde holdt til å vinne den andre kampen i hovedrunden.

– Vi spilte 30-30. Det føles selvfølgelig som om vi tapte kampen med ti mål, men de klarte å spille uavgjort på en dag vi var dårlige. For all del, de scoret mål, men vi scoret 30 mål på en dårlig dag, sier Mørk.

SELVKRITISK: Nora Mørk tok skylden for poengtapet for Sverige lørdag kveld. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Problemet var bakover. Vi hadde ikke forberedt oss så mye på sju mot seks, for Sverige har ikke spilt det på mange år, i hvert fall ikke i tellende kamper. All ære til dem. Jeg vet at jeg sager den siste situasjonen, men vi kan ikke sage hele kampen i to. Sverige er et veldig godt lag. Vi skulle egentlig lukket kampen på tross av at de hadde bedre taktikk enn oss, fortsetter hun.

Mørk forteller at Hergeirsson har tatt selvkritikk for kampledelsen.

– Han har også strukket hånden i været og vært tydelig der, men vi er nødt til å være mer kyniske i de situasjonene. Egentlig har vi vært veldig bra på det før, sier Mørk.

Nederland og Norge står begge med sju poeng før de barker sammen i hovedrundens siste kamp mandag kveld. Sverige følger like bak med seks poeng før de skal opp mot Romania samme kveld.

Slår Norge nederlenderne, er gruppeseieren uansett sikret. Tap betyr etter all sannsynlighet at VM er over for Norge. Uavgjort vil gjøre at finregning nok må til for å skille de tre topplagene.