– Jeg så Instagram posten din i går, og registrerte at du savnet muligheten for å skru av antispinn. I den forbindelse lurer jeg på om du kjenner til antispinn/ESC knappen til venstre for rattet (ved siden av lysjusteringer). Skrur du av alt der (et trykk for antispinn, hold inne 10 sek. for ESC av), så har du ganske frie tøyler...

Denne lille beskjed fra Lars Fredrik Fløymo, produktsjef for Ford Motor Norge, sørger for å gjøre testuken med Mach-E GT langt mer underholdene enn jeg hadde sett for meg.

For jeg kjente nemlig ikke til knappen ved siden av lysjusteringen ... Men NÅ gjør jeg det ...

Den kalde fine tida

Noen timer senere står snøføyka over hele bilen. Jeg ligger sidelengs i nysnøen på en øde parkeringsplass. Jeg hører meg selv le høyt.

På stereoanlegget er det er Turboneger for fulle mugger – med sin coverversjon av Jokke og Valentinerne sin "Her kommer vinteren".

– Her kommer den kalde fine tida, roper Hans-Erik "Hank von Helvete" Dyvik Husby og jeg i en slags bisarr duett.

Mustang Mach-E GT elsker vinter og snø – og sladding! Den lar hekken komme ut, og føles nesten bakhjulsdrevet. Det er ikke så rart. Firehjulsdriften er nemlig justert fra 50/50 på de vanlige Mach-E-modellene til 60/40 – i bakhjulenes favør.

Om du kan leke deg i snøen med Mach-E GT? Vi lar bildet svare på det spørsmålet ...

Los Angeles

Men la oss kjapt hoppe to år tilbake i tid – til november 2019. Langt borte fra snø og norsk vinter.

Jeg er på lanseringen av Ford Mustang Mach-E i Los Angeles. Det er et voldsomt opplegg – med avduking i rene rockekonsert-stil – i en flyhangar.

Som stjernedryss er til og med skuespiller Idris Elba på scenen. Ingen tvil om at Ford vil gjøre inntrykk, nei.

Vi får en liten kjøretur, også. Lenge før bilen ble introdusert for resten av verden.

Ford har laget en ryddig og fin App, som er lett å logge seg på og oversiktlig å bruke.

Kommer en godbit

Dessuten blir vi fortalt at det skal komme en versting-utgave. Mach-E GT. Med nesten 500 hestekrefter.

Alle som har kjørt noen av de sportslige modellene til Ford, skjønner at det kan bli en riktig så artig. Nedtellingen startet umiddelbart.

Men så kom korona. Deretter ble det chip-mangel. Begge deler setter kjepper i hjulene til Mustang Mach-E-lanseringene. Plutselig ble nedtellingen vel langvarig.

Derfor er det ekstra spennende å endelig kunne ta imot nøklene Mach-E GT.

Dette har jeg ventet lenge på!

Suksess

Bilen står i hallen hos Follo Autoco og lyser opp. Cyber Orange-lakken passer perfekt. Frekk og livlig.

Allerede ved første øyekast kan du se noen forskjeller fra en vanlig Mach-E. For eksempel er "grillen", speilhusene og taket svart, i stedet for samme farge som karosseriet. Hjulbuene er lakkert i bilens farge. Frontfangeren har kraftigere profiler og større luftinntak.

Testbilen har dessuten tøffe 20" felger – med masse eiker på kryss og tvers. Ikke det mest praktiske å holde rent på vinteren – men det ser bra ut!

Bak felgene ser du de rødlakkert bremsekaliperne. Enda en tøff detalj som er et ekstra nikk til bilentusiastene.

Mustang-navnet verdig

Det var de som rynket på nesa da Ford bestemte seg for å bruke Mustang-navnet til den første "skikkelige" elbilen (Focus Electric var halvhjerta greier, dere).

På sett og vis kan man si at det var et risikabelt grep. Fallhøyden er stor, når man bruker sin sterkeste merkevare til noe helt annet enn man er vant med.

Heldigvis har de gjort jobben grundig. Mach-E er etter vår mening en av de mest linjelekre modellene deres, med noen designgrep som trekker paralleller til nettopp de tradisjonelle Mustang-modellene: Den kupeaktige taklinjen, baklyktene og panseret.

Men nok prat om det du kan se på bilder – bli med på test i herlig norsk vintervær!

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her. Der finner du mer informasjon om plass/infotainmentsystem osv.

Hva er nytt:

Hovedtrekkene hva gjelder design har vi vært gjennom allerede. Men det viktigste er selvsagt hva som har skjedd under skallet. Her har du altså tilgang til to motorer som har en samlet makseffekt på 487 hestekrefter og dreiemoment på 837 Nm.

0-100 km/t skal den klare på brennkjappe 3,7 sekunder – med enfots rullende start. Uansett, dette går inn i hampen fort ut av lyskrysset. Om du synes Long Range-utgaven av Mach-E er pigg, vil du bli blåst av banen av GT. Det er stor forskjell.

Du har boost-effekten med full effekt i opptil fem sekunder. Det høres lite ut – men du rekker å utrette mye på de sekundene. På norske veier holdet det i alle fall i massevis.

Det du taper på den voldsomme effekten, er rekkevidde. Så her er den oppgitt til "bare" 500 kilometer. Mer om dette og forbruk, senere.

Bilen er også senket noe. Her får du kun 13 centimeters bakkeklaring – 1,7 centimeter mindre enn en vanlig Mach-E. I tillegg er demperne justerbare.

På innsiden får du egne sportsseter, semsket skinn og GT-logoer som gir et visuelt løft. Men akkurat setene kunne med hell vært enda strammere – i forhold til sidestøtte. De perfekte sportssetene er jo allerede tilgjengelig i Focus RS! Hyllevare, klappet og klart.

Prisen er 46.000 kroner høyere enn Long Range-utgaven. Men da får du også en fullspekket bil. Det eneste du trenger å krysse av for, bortsett fra vinterdekk, er glasstak (12.500) og den oransje lakken (10.500 kroner). Da er du oppe i 658.000 kroner, slik som testbilen.

Bakfra er det noen klare fellestrekk med Mustang med bensinmotor. For eksempel lyktene. Merk også GT-merket midt på.

Hvordan fungerer det?

Vi har allerede vært innom at GT kan være riktig så leken når forholdene ligger til rette for det. Dessuten går den som et olja lyn! Eller, vent litt, olja ble litt feil. Men du skjønner hva jeg mener. Denne bilen er styggrask.

Gassresponsen og styrefølelsen når du legger inn kjøreprogrammene som heter Utemmet og Helt Utemmet, er herlig. Her oppfordres du til å bruke kreftene. Det er lenge mellom hver gang vi kjører en familiebil med denne typen akselerasjon. Pokker heller, det er lenge mellom hver gang vi kjører en sportsbil med denne typen ytelser.

Frasparket akkompagneres av en kunstig lyd. Men i stedet for at det skal høres ut som et romskip, har Ford valgt å gi litt mer mekanisk lydbildet. Mer i retning av en tradisjonell fossilmotor. Det liker vi! Du kan selvsagt slå av, om du vil. Men vi tok oss i å la denne få være på, mesteparten av tiden.

Sportsstolene ser litt rare ut, med en ekstra "etasje" til skuldrene. De kunne også gjerne vært mulig å vinkle mer oppover i framkant, og hatt litt mer sidestøtte.

Vinterværet gjør naturligvis noe med mulighetene for å kjenne på G-kreftene i svinger. Men vårt inntrykk er at Ford har klart å løse vekt-problemet godt. For at det er en vektutfordring, er det ingen tvil. GT veier tross alt over 2,3 tonn. Det er betydelig mer enn for eksempel Tesla Model 3.

Kanskje dukker det opp en mulighet for å piske denne bilen rundt på bane, etter hvert. Det skulle i alle fall vært veldig interessant. Vi mistenker at den kan svare bra på tiltale ...

Når det gjelder kjøreegenskapene ellers, er GT både stabil, stille og trygg. I det selvforklarende kjøreprogrammet "Stille", slapper de adaptive demperne av. Da er den fjellstø og komfortabel, selv på krevende, ujevnt og glatt underlag,

Den gode framkommelighet er også et poeng for mange norske bilkjøpere. Men bakkeklaringen setter altså noen begrensninger her.

Rekkevidden er oppgitt til 500 kilometer. Det kan vi si med en gang at du skal være god for å klare. På vinteren er det tett oppimot umulig.

Førermiljøet er ryddig og opplevd kvalitet i GT-utgaven er noen hakk over de andre. Men vi skulle gjerne hatt head up display og muligheten til å styre mer via skjermen foran rattet.

Vi tar som vanlig bilen med på vår 100 kilometer lange testrute. Uten å forvarme og uten å kjøre spesielt "økonomisk" – og uten å bruke "spare"-programmet, som struper ytelser og klimaanlegg. Kort og godt som vi ville kjørt en helt vanlig bil med diesel- eller bensinmotor.

Med minus 8 grader og våt asfalt, ender vi på 24,5 kWt per 100 kilometer. Da er vi langt unna å klare noe som minner om 500 kilometer.

Snarere tilsier testuken at realistisk rekkevidde på vinterføre er rundt 290-330 kilometer ved vanlig kjøring. Så kan du naturligvis klare mer ved å være forsiktig med høyrefoten og forhåndsvarme bilen.

Vi legger til at Ford lover å frigjøre mer av netto batterikapasiteten til våren. Via en software-oppdatering får man da tilgang til 91 kWt – i stedet for 88 kWt.

Hurtiglading er heller ikke bilens største styrke. 150 kW kan den ta imot. Ifølge Ford skal den lade fra 10-80 prosent på 45 minutter. Mange andre klarer det raskere enn som så.

Teknisk Ukeblad har testet, og klarte aldri å få makseffekt ut av ladingen. Men ladetiden var likevel som Ford har oppgitt: 45 minutter fra 10-80 prosent.

Ford har forøvrig lagt inn en sterk begrensning på ladekapasiteten når batteriet bikker 80 prosent. Dette skal heldigvis ryddes opp i neste år – slik at det blir lettere å utnytte hele kapasiteten på batteriet.

Skinn, kontraster og GT-logo er på plass.

Konklusjon:

Vi treffer Roy Gundersen i butikken når vi skal plukke opp GT-en. Mannen som eier den gode, gamle Mustangen "Lillegul", som vi er blitt så godt kjent med i Børning-filmene. En ekte bilmann og svoren Ford-entusiast.

Han har ikke kjørt Mach-E GT ennå. Men vi tror herr Gundersen ville trives svært godt bak rattet i denne. Og et bedre kompliment, er det vel vanskelig å tenke seg?

Den er dessuten råfrekk å se på, har bra med plass og heftige ytelser. Dessuten får du virkelig mye bil for pengene, her. Prisen på 635.000 kroner gjør Mach-E GT til et kupp!

Men det er synd at den ikke kan ha takboks. Det er et stort ankepunkt for mange. Og den spesiallagede "norske" skiluka er i tillegg komisk underdimensjonert ...

Bilen for deg hvis?

Vil ha en lynrask familiebil til godt under millionen

Ikke bilen for deg hvis?

Du er opptatt av mest mulig rekkevidde og trenger skiboks

Mach-E er en fullverdig familiebil. Men kan ikke ha taklast.

Ford Mustang Mach-E GT Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, en motor på hver aksling Effekt: 387 hk / 860 Nm 0-100 km/t: 3,7 sek. Toppfart: 200 km/t Forbruk (WLTP): 20 kWt/100 km Batteri/lading: Batteripakke: 99 kWt Rekkevidde: 500 km (WLTP) Hurtiglading: 150 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 474 x 188 x 161 cm Bagasjerom: 502 / 1.431 liter (inkludert frunk) Vekt: 2.273kg Tilhengervekt: 750 kg Taklast: 0 kg Pris: Startpris: 635.000 kroner Pris testbil: 658.000 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 24,5 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

