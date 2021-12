Fjernes fra gigafestival etter tragedie

Det melder amerikanske Variety.

Kanselleringen skjer etter at ti personer mistet livet under rapstjernens egne festival Astroworld i Houston i november.

Scott var egentlig en av Coachellas headlinere, men får nå ikke opptre.

Hundrevis av søksmål

Etter Astroworld-festivalen har det rent inn hundrevis av søksmål mot Scott og konsertarrangøren Live Nation.

I et nylig intervju uttalte Scott seg for første gang om konserttragedien. Der gjorde rapstjernen det klart at han ikke vil ta ansvar for det som skjedde.

– Jeg visste ikke de eksakte detaljene før minutter før pressekonferansen, etter konserten. Og selv da tenker du: «Vent, hva?».

Han nekter for å ha hørt skrik fra publikum som burde ført til at han stoppet konserten. Der han sto på scenen, og kombinasjonen av musikk, bandet, lys, pyro og andre elementer gjør det vanskelig for han å ha oversikt.

Så ikke forskjell

Ifølge Scott klarte han ikke å se forskjell på fans som var i fare og fans som koste seg på konsert.

– Du kan bare hjelpe så godt du kan, og se hva du blir fortalt. Når de forteller deg at du skal stoppe så stopper du, fortsatte Scott.

Coachella, som først ble arrangert i 1999, er den største musikkfestivalen i Nord-Amerika, med en kapasitet på 125.000 tilskuere. Festivalen for 2022 er allerede utsolgt.