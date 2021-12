Venter eksplosiv smitteøkning: – Vil gi en ny, stor utfordring

FHI sier smitten i Norge eksploderer og tror at antallet koronainnlagte er en «god del» høyere når vi kommer til jul.

Aldri før i pandemien har det blitt registrert så mange smittetilfeller i Norge som denne uken. Hele fire dager på rad ble det satt nye smitterekorder.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet tror ikke vi har nådd toppen.

– Vi er særlig opptatt av innleggelser. Dessverre tyder det meste på at antallet kommer til å fortsette å øke i ukene frem mot jul, sier Aavitsland til TV 2.

Per fredag var 307 koronapasienter innlagt ved norske sykehus, en liten nedgang fra tidligere denne uken.

IKKE NÅDD TOPPEN: FHI-overlege Preben Aavitsland tror ikke vi har nådd smitte- og innleggelsestoppen ennå. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I Danmark har nye omikron-tall fått alarmklokkene å ringe. Der melder myndighetene om en eksplosiv økning i antall omikron-tilfeller i landet, skriver danske TV 2.

Det samme vil skje i Norge, sier Aavitsland.

– I dag er det en eksplosjonsartet spredning av omikron. Det samme som skjer i Danmark, vil skje i Norge de nærmeste ukene. Det vil gi en ny, stor utfordring for helsetjenesten og samfunnet for øvrig, sier han til TV 2 og fortsetter:

– Mange flere vil bli smittet. Når veldig mange flere blir smittet, er det også veldig mange flere som trenger sykehusinnleggelser.

Holder tilbake rapport

Mens andre land har publisert sine scenarioer om hva de kan vente seg med omikron-varianten de kommende månedene, holder FHI tilbake sin rapport.

Årsaken er at de mener usikkerheten er for stor til at den kan publiseres, skrev NRK fredag.

TESTER: Covid-19-tester blir analysert ved en laboratorium i Paris. Foto: THOMAS SAMSON / AFP / NTB

Aavitsland sier at de fortsatt jobber med rapporten. Han sier de ikke ønsker å lage modeller i rapporten som ikke er helt usannsynlige.

Overlegen sier imidlertid at de har en «betydelig bekymring» om koronasituasjonen i Norge.

I en oppdatert risikovurdering tirsdag sa FHI at omikronvarianten kan skape en «betydelig sykdomsbyrde» i desember og januar.

Mange smittede og syke innen julaften

I risikovurderingen heter det at omikronvarianten vil bli dominerende senest i januar 2022.

Aavitsland tror den blir dominerende om «noen uker», både i Norge, Europa og i resten av verden.

– Det gir en ekstra, stor utfordring. Den sprer seg mye mer og vil kunne smitte mange flere, og den bryr seg i mindre grad om du er vaksinert, sier Aavitsland.

– Hvordan vil smittespredningen bli sammenlignet med deltavarianten?

– Vi forventer at omikron sprer seg mer og raskere enn delta sprer seg. Flere kommer til å bli smittet. Men flere av oss er vaksinert og beskyttet mot alvorlig sykdom, selv om vi ikke er godt beskyttet mot å bli smittet.

– Hvordan vil dette se ut når vi har kommet til julaften?

– Det er vanskelig å si, men jeg er redd det vil være ganske mange som er smittet og syke, og at antall innlagte på sykehusene vil være en god del høyere enn i dag, sier Aavitsland.

TROLIG IKKE UBRUKELIG: Selv med en ny virusvariant, tror forskere at vaksinene verdens befolkning har tatt, beskytter mot alvorlig sykdom. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters / NTB

– Hjelper lite

Ifølge leger i Sør-Afrika, hvor omikronsmitten har spredt seg raskt de siste ukene, gir varianten mildere sykdom, færre innleggelser og dødsfall.

Ifølge Pfizer og Biontech gir deres vaksine god beskyttelse mot omikronvarianten såfremt det gis en tredje dose. Tre doser skal gi like god beskyttelse mot omikron som to doser gir mot deltavarianten, meldte selskapene onsdag.

Forskere mener det er liten risiko for at de vaksinene vi har i dag, blir ubrukelige. Foreløpig ser det ut til at vaksinerte i mindre grad blir alvorlig syke.

Likevel tror forskerne det er viktig å teste ut hvor fort selskapene kan snu seg rundt og produsere en omformulert vaksine med dokumentert effekt.

– Kanskje er varianten litt mildere mot både dem som er vaksinert og ikke. Det hjelper imidlertid lite når så mange flere blir smittet, sier Aavitsland i FHI og viser til kapasiteten i helsevesenet.