3.477 nye koronasmittede registrert siste døgn

At tallet for lørdag er langt lavere enn smitterekorden på 5.413 døgnet i forveien, kan skyldes at færre tester seg i helgene.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.477 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 3.388, så trenden er stigende.

Fredag var 314 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var to færre enn dagen før.

I alt 108 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 52 på respirator. Det er fem flere på intensiv og to flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Ved midnatt natt til søndag var det utført 8,7 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 314.258 personer testet positivt.

Til nå har 4.257.186 personer fått første dose av koronavaksinen, 3.877.204 personer har fått andre og 974.938 har fått tredje dose, ifølge tall fra FHI.

Til sammen er 1.136 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

59,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 26 dødsfall i Norge.