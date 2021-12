Deila ledet New York City til historisk tittel etter ellevilt finaledrama

De lyseblå fra New York var sekunder unna å sikre MLS-tittelen etter ordinær tid. Men det ble likevel ekstraomganger og straffedrama. For fire minutter på overtid utlignet Felipe Mora til 1-1 etter kaos i City-boksen.

I ekstraomgangene hadde Portland Timbers initiativet. NYFC virket i lange strekk preget av utligningsmålet, men slo tilbake og vant MLS-finalen for første gang med 4-2 på straffer. Keeper Sean Johnson gjorde store deler av jobben med to redninger, før Alexander Callens prikket inn den avgjørende straffen.

TV-bildene viste en svært emosjonell Deila som tok til tårene etter at seiren var et faktum. Det var for øvrig første gang den unge klubben vant MLS Cup.

KEEPERHELT: Sean Johnson reddet to straffer i straffekonken. Her sammen med Alfredo Morales. Foto: Jaime Valdez

Overraskende tittel

Få trodde på en titteltriumf for Deila før sesongen, og gjennom høsten virket det også lite trolig. New York City måtte jobbe nesten helt inn for å sikre seg en plass i sluttspillet.

Der var lag som avdelingsvinner New England Revolution og Philadelphia Union ventet å gi for tøff motstand, men Deilas menn overrasket og slo ut begge på finaleveien.

En heading og svakt keeperspill sprakk nullen i et regnfylt oppgjør i Portland. I det 41. minutt stanget Valentin Castellanos videre et frispark fra Maxi Moralez og så ballen sprette forbi hanskene til den tidligere Hønefoss-keeperen Steve Clark.

Det var en fortjent borteledelse. New York City hadde hatt et klart overtak i første omgang. Overtidsmålet til Mora så ut til å sette en støkk i Deilas menn, men de lyseblå klarte uansett å dra det i land til slutt.

Deila har vært hovedtrener i New York City FC siden januar 2020. Han forlot den gang tilsvarende rolle i Vålerenga. Telemarkingen har tidligere blant annet vunnet to ligatitler som Celtic-trener, og i 2013 tok han Strømsgodset til topps i Eliteserien. Etter lørdagens finale har 46-åringen vunnet titler i tre forskjellige land.

New York-laget er en del av samme eiergruppe som Manchester City i Premier League.

(©NTB/TV 2)