Sveriges plan for å «mindfucke» Norge: – Vi fikk full uttelling

Sverige - Norge 30-30 (12-14)

– Det er en herlig følelse. Vi vant ikke, men vi fikk faen meg poeng, sier Sveriges landslagssjef Tomas Axnér etter 30-30 mot Norge lørdag kveld.

Sverige lå under med fire mål tidlig i andre omgang, og Norge var foran med to mål halvannet minutt før slutt. Likevel fikk svenskene med seg poeng etter at Olivia Mellegaard scoret fra venstrekanten med kun noen få sekunder igjen.

– Det er noe av det beste jeg har sett på flere år, kommenterte Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen om Axnérs ledelse på den svenske benken under kampen.

TV 2s håndballekspert Bent Svele skriver i børsen at Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson ikke klarte å komme med mottrekk på Axnèrs kampplan.

– Vi er et team. Sammen med assistent Johanna Wiberg og analytiker Pontus Wiklund prøvde vi å få frem alt vi kunne for å «mindfucke» Norge litt i denne kampen med ulike trekk. Vi fikk full uttelling, sier Axnér til TV 2.

– Når det fungerer, får man selvtillit som trener. Da går det på automatikk, sier Axnér videre om coachingen mot det han mener er verdens beste landslag.

TAKTRISK TRIUMF: Sveriges landslagssjef Tomas Axnér la en kampplan mot Norge som ga poeng. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Rådville norske spillere

Flere av de norske håndballjentene snakket etter kampen om at de spesielt ikke taklet Sveriges spill med sju mot seks.

– Det klarer vi ikke å løse, sa Kari Brattset Dale til TV 2.

– Vi har ikke den klare planen for hvordan vi skal løse det. Det er mange av oss som ikke har stått så mye sammen. Vi brukte for lang tid på å komme inn i sånn vi ville ha det, og det er for dårlig, uttalte Mare Aardahl til TV 2.

– Vi slet mot deres sju mot seks, sa kaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2.

Dette sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson om Sveriges trekk:

– Vi skal også sette sjansene våre på den andre siden. Vi fikk noen tekniske feil, og så slapp vi inn to-tre mål for mye i seks mot sju, føler jeg. Vi burde kunne stoppet et par av innspillene og kanskje ett eller to av gjennombruddene på utside to, sier Hergeirsson til TV 2.

POENGTAP: Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson måtte se sine jenter slippe inn utligningen til 30-30 få sekunder før slutt. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Roser spillernes innstilling

Poengdelingen i VM-hovedrunden skjer bare noen få måneder etter at Norge smadret svenskene 39-16 i OL-bronsefinalen i august.

– I kampen i OL ble vi totalt overkjørt. Vi hadde ikke kraft i den kampen. Den forsøkte vi å jobbe bort mentalt ved å tro på dette. Jeg tror det bare var bra at Nederland vant med så mange mål tidligere på kvelden (61-15 mot Kasakhstan), så vi ikke hadde en redningsplanke. Dette var som en medaljekamp, så det åpner seg opp for oss, sier Axnér.

Med 30-30 lever kvartfinalehåpet for Sverige. Norge og Nederland står med sju poeng hver i hovedrunden før de barker sammen mandag kveld, mens Sverige har seks poeng før kampen mot Romania samme kveld.

SKUFFEDE HÅNDBALLJENTER: Nora Mørk og resten av de norske håndballjentene mente 30-30 mot Sverige var som et tap etter å ha ledet i store deler av kampen. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Sveriges landslagssjef mener de måtte tenke annerledes mot Norge.

– Vi visste at vi måtte ha fullklaff bakover, og vi visste at vi var tvunget til å tenke utenfor boksen, sier Axnér, før han fortsetter:

– Vi har trent ganske mye med de to brede linjespillerne for denne kampen . Vi traff veldig bra med det. Vi ønsket to sterke gjennombruddsspillere mot et større midtforsvar, og det ga uttelling. Sju mot seks fikk oss tilbake i kampen. Bakover fikk vi bra treff. Norge scoret 30 mål, men vi møtte verdens beste lag.

Axnér mener også det var en nøkkel å ha et bevegelig, aggressivt forsvar som klarte å stå høyt mot Norge.

– Vi prøvde noen nye ting, og spillerne tok det til seg på en fantastisk måte. De har ikke vært tvilende til planen, og det er stor del av utførelsen, sier Axnér.