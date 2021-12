Full overtenning i bolighus i Stavanger

Politiet fikk melding 21:45 om full fyr i en enebolig. Alle nødetater er på stedet.

– Nordlig bolig er evakuert. Vind i nordlig retning, videre evakuering vurderes fortløpende, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Jøran Solhiem forteller at ingen er skadet og at alle personer er gjort rede for.

– Det var en person og en hund inne i boligen da det begynte å brenne, men de er ikke skadet.

#Stavanger Boligbrann på Byhaugen, Byhaugkkroken. Nødetater på vei. Er sett åpne flammer. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) December 11, 2021

Solheim opplyser at de ikke vet noe om årsak til brannen enda, men at de har fått inn mange meldinger på brannen.

– Vi jobber på stedet for avhøre vitner for å få en klarhet i hva som har skjedd, sier Solheim.

Klokken 22:50 melder 110 Sør Vest på Twitter at brannen er under kontroll og at etterslukking pågår.