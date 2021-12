Vinneren av «Maskorama»: – Det føles litt uvirkelig

GOD KVELD NORGE (TV 2): Lørdag kveld var det duket for finalen av landets største gjettelek. Vinneren forteller til God kveld Norge at det har vært utfordrende.

I kveld gikk finalen av årets Maskorama av stabelen, samtidig som programleder Silje Nordnes kunne avsløre at det blir en sesong 3.

Operasanger Didrik Solli-Tangen viste seg å være bak kostymet Snømonsteret, noe detektiv Jan Thomas lenge har vært skråsikker på.

– Det har vært veldig gøy. Det føles litt uvirkelig, eller litt rart, å kalle dette for en seier, for jeg har bare kost meg hele veien, forteller Solli-Tangen til God kveld Norge.

Han sier videre at det har vært vanskelig å synge inne i kostymene.

– Det tror jeg alle sammen har vært enige om. Det har vært varmt, og ikke minst lite oksygen, men samtidig utrolig lærerikt og en kjempefin erfaring å ta med seg videre i artistkarrieren.

Hadde ikke en plan

Solli-Tangen forteller også at det har vært krevende å lyve.

– Det er trasig å skulle lyve, jeg er ikke noe god på det. Hadde jeg vært det, så hadde det sikkert vært mye lettere, men jeg har ikke hatt noen god plan på hva jeg skal si egentlig.

Også sanger Ingeborg Walther, som befant seg inne i Bamsen, har hatt det vanskelig med å lyve.

– Jeg er jo ikke en løgner. Hver gang jeg har prøvd å lyve om at det ikke er jeg som har spist godteriet, så skjønner jo alle det på ansiktet mitt med en gang, ler Walther.

BAMSEN: Ingeborg Walther befant seg inne i Bamsen, og tok en tredjeplass i Maskorama 2021. Foto: Julia Marie Nagelstad/NRK

– Noen ganger har jeg derimot vært litt i siget og vært kjempegod til å lyve, så det har vært litt sånn både og.

Walther har blant annet sagt at hun har vært i studio og laget musikk, når venner har spurt.

Videre forteller hun overfor God kveld Norge at hun ofte har stoppet opp for å tenke over hvor heldig hun er som har fått lov å være med i «Maskorama».

– Bare det å ha en direktesending med 1,2 millioner som ser på er jo helt vilt, man føler seg jo så heldig, at alle disse menneskene jobber for at du skal få lov til å synge.

Slet med prestasjonsangst

Programleder og Youtuber-stjerne Victor Sotberg tok andreplassen i konkurransen. Han forteller at han gjerne kunne tenke seg å fortsette med musikk.

– Jeg er jo veldig glad i å synge, og har veldig lyst til å bli bedre på det. Kanskje det kommer noe mer, jeg vet ikke, sier Sotberg.

Han kan også fortelle at han har slitt litt med nervøsitet og prestasjonsangst.

DRAGEN: Inne i Dragen var Youtuber Victor Sotberg. Foto: Julia Marie Nagelstad/NRK

– På utsiden skal jeg jo bare være Dragen, som har så mye selvtillit, men så egentlig står jeg nesten og skjelver inni kostymet fordi jeg er så nervøs. Det har absolutt vært en liten utfordring det, altså.

Sotberg forteller at han samarbeidet litt med bestekompisen sin om å lure publikum til å tro at han ikke befant seg inne i dragekostymet på lørdagskveldene.

– Vi har liksom spilt inn en Youtube-video på lørdager, som både jeg og han har delt i sosiale medier samtidig, sånn at folk skulle tro på det, kan Sotberg røpe.