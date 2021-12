Seieren glapp for Norge få sekunder før slutt

Sverige - Norge 30-30 (12-14)

De norske håndballjentene spilte uavgjort mot Sverige i en VM-thrilleren lørdag kveld. Det endte 30-30 etter at Olivia Mellegaard satte inn utligningen for Sverige noen få sekunder før slutt.

– Vi hadde kampen og skulle egentlig avgjøre, så det føles som et tap å spille uavgjort. Samtidig fortjente svenskene det ene poenget, mens vi ikke fortjente begge, sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viaplay.

Norge og Nederland står begge med sju poeng i hovedrunden før de barker sammen mandag kveld. Sverige er nummer tre med seks poeng før mandagens møte med Romania.

I en fartsfylt åpning på kampen skapte Sverige trøbbel for Norge. Svenskene var oppe i tomålsledelser på både 4-2 og 6-4.

Bakerst hos Sverige overrasket landslagssjef Tomas Axnér med å starte med Vipers-målvakt Evelina Eriksson, som takket for tilliten med storspill.

De norske håndballjentene kom tilbake til 10-10. Ut omgangen var det norsk ledelse. Kari Brattset Dale sørget for at Norge gikk til pause med 14-12-ledelse sekunder før slutten av første omgang.

STARTET: Evelina Eriksson møtte Vipers-lagvenninne Nora Mørk og resten av de norske håndballjentene lørdag kveld. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Åtte minutter inn i andre omgang var Norge oppe i en firemålsledelse med 21-17, men Sverige scoret fem på rappen og gikk opp i 22-21-ledelse med 17 minutter igjen å spille i Castelló.

Avslutningen på kampen ble en skikkelig thriller. Lagene fulgte hverandre, og med noen noen få sekunder igjen å spille kunne Olivia Mellegaard sette inn utligningen til 30-30 like før slutt. Da pausesignalet gikk noen få sekunder senere, stormet den svenske benken banen for å juble for ett poeng.

Veronica Kristiansen ble Norges toppscorer med sju fulltreffere, mens VM-toppscorer Nathalie Hagman ble kampens mestscorende med ni mål.