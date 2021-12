Røk ut av Norges nye megahit – kan gjøre comeback i finalen

Norges nye megahit har denne vinteren produsert populære låter som hele Norge hører på. Den største landeplagen «Ludvig Daae» med Helene Olafsen (31) har i dag 2,6 million avspillinger på Spotify.

Denne uken var det duket for temaet «julesanger», hvor flere av deltakerne imponerte både dommerne og seerne. Flere av låtene har allerede plassert seg på Topp 50-listen på Spotify.

Denne kvelden var det komiker Maria Stavang som måtte forlate konkurransen – foreløpig.

Se alle kveldens opptredener nederst i saken

Alt fra terningkast en til seks

Kveldens låter både imponerte og sjokkerte mentorene. Mentor Christine Dancke (37) sa hun hadde høye forventninger for julestemning denne lørdagen, ettersom at ukens tema var «jul».

– Hvis jeg ikke får det, da blir jeg streng med terningen, forklarer Dancke.

Olafsen fortsatte å imponere og fikk terningkast seks for låten «Mamma Du er Jul». Hun fikk terningkast seks, og før nyhetspausen lå hun på en soleklar topp med 26 poeng. Hun vant også denne uken, som gjør at Olafsen har vunnet beste låt i hvert program.

Etter pausen, kom utfordrer Truls Svendsen (49) og samboeren Charlotte Hvide Smith (32).

BARE SEKSERE: Truls Svendsen og samboeren Charlotte Smith ble kveldens vinner i følge mentorene. Foto: Martin Leigland/TV 2

Låten fikk stående applaus, og imponerte mentorene stort. De fikk kun seksere, noe som er en første for sesongen.

På slutten av sendingen ble det kjent at selv om Stavang hadde røket ut, ville hun ha muligheten til å kjempe seg tilbake i konkurransen til finalen neste lørdag.

På spørsmål fra programleder Erik Solbakken (36) om hun var skuffet over å ryke ut, svarte hun i klassisk stil.

– Nei, det var vel litt forventet, jeg laget jo ikke akkurat en julelåt, sa hun lattermildt.

– Jeg gikk for noe jeg hadde lyst å lage som var bergensk rap, så var det litt dumt at det var jule-tema denne uken, fortsatte 27-åringen.

Det er nemlig en av deltakerne som har røket ut tidligere i sesongen som ihar muligheten til å komme tilbake. Det avgjøres med at låten som har flest streams innen onsdag klokken 12 får delta i finalen neste lørdag.

KAN GJØRE COMEBACK: Selv om Stavang røk ut denne uken, kan hun gjøre comeback om låten hennes er den mest spilte innen onsdag. Foto: Thomas Andersen / TV 2

De tidligere deltakerne som har muligheten til å komme tilbake til konkurransen er skuespiller Magnus Williamson, influenser Caroline Berg Eriksen, programleder Einar Nilsson, og nå komiker Maria Stavang.

– Kan jeg fortsatt vinne bil?!, spøkte Stavang.

Se fremførelsene av låtene her

Martine Lunde - «Pakk meg inn»

Martine Lunde (25) startet kvelden med sin låt Gaven din, som var produsert sammen med mentor Vidar Villa (32). Lunde kunne fortelle at hun håpet folket og mentorene skulle syns var låten var like søt som henne selv. Hun fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne, men endte kun opp med 19 poeng.

– Du kan gjerne være gaven min, Martine, sa Villa til latter fra både mentorene og publikum.

Maria Stavang – «Mamma Du er Jul»

Deretter var det komiker Maria Stavang (26) som skulle entre scenen med låten «Eg e slem», med en litt mer utradisjonell julelåt, med hjelp fra mentor Myra (27). Stavang ønsket å lage en bergensk rappesang, og imponerte dommerne med ferdighetene sine.

– Det er ingenting du ikke kan, Maria!, skrøt Dancke og sammenlignet låten til Kamelen sin hit «Creme de la creme»

Til tross for dette endte hun kun opp med 18 poeng, men dette påvirket ikke humøret til komikeren.

– Dere fikk kanskje ikke julestemning, en jeg følte meg som en bergensk rapper. Og det er det eneste jeg ønsket meg til jul!, tullet hun.

Oskar Westerlin – «God Jævla Jul»

Etter pausen kom Spårtsklubben-profilen Oskar Westerlin på scenen, i kjent stil. Hans låt denne uken var basert på følelsen av å få dårlige gaver til jul fra diverse familiemedlemmer.

Låten imponerte derimot ikke mentor Lise Karlsnes som ga han terningkast en for låta.

– Dette var en referanse til «Grinchen», men nå sugde du julegleden ut av meg, sier Karlsnes, sa hun før hun trillet sendingens laveste terningkast.

Selv om Westerlin ikke imponerte alle dommerne, så fikk han likevel noe skryt.

– Du leverer alltid en fest. Selv om dette ikke var «jingle bells», så var den «catchy» i hvert fall, sa Myra.

Helene Olafsen – «Mamma Du er Jul»

Det var stor forventning til programleder Helene Olafsen før hun entret scenen. Hun har laget sesongens største hits, men lot seg ikke vippe av pinnen av den grunn. Hun imponerte nemlig mentorene igjen, og klatret til topps med 26 poeng.

Låten Mamma Du er Jul var en hyllest til både hennes egen mor, og alle andre mødre som står på for å gjøre julen så bra som mulig.

– Jeg tror nok mamma sitter hjemme og feller noen tårer nå, sa hun med et smil etter fremførelsen.

Olafsen og mentor Lise Karlsnes var tydelig stolt etter fremførelsen.

– Dette blir litt Wenche Myhre møter gospel, og hva er vel ikke bedre enn det. Jeg er så stolt og så rørt. Nå fikk jeg julestemning, sa hun.

Olafsen fikk også kveldens første sekser.

– «What´s not to like», sier Ole Evenrud før han trillet terningen.

Olafsen ble – igjen – vinneren av kveldens sending med flest stemmer fra seerne.

Abu Hussein – «Hjem til Betlehem»

Deretter var det klart for komiker Abu Hussein, som fortalte at han aldri har feiret jul – men alltid har hatt et ønske om det. Han fremførte låten Hjem til Betlehem som han hadde laget sammen med Christine Dancke.

– Jeg er så glad jeg fikk anledning til å få en julestund sammen med deg før dette showet er over. Jeg er så stolt av deg, sa Dancke.

Mentor Ole Evenrud var også imponert over jule-rappen.

– Det er jo bare jul en gang i året. Du har gjort en god jobb, og refrenget satt bra, sa han.



Truls Svendsen og Charlotte Smith – «Når Julefreden Senker Seg»

Sist ut var ukens utfordrer Truls Svendsen , som hadde med seg konen Charlotte Smith. De imponerte dommerne stort, og fikk kun seksere fra mentorene.

– Dette er det beste jeg har vært på i hele programmet. Dette er over megahit, dette er en ekte låt! Jeg er kjempefornøyd, sa mentor Daniel Kvammen.

Alle mentorene kunne avsløre at de ble både rørt og svært imponert, også over stemmen til Smith.

– Dette her er første gang i løpet av programmet jeg har fått gåsehud, sa Lise Karslnes.

Finalen av Norges nye megahit ser du neste lørdag kl. 20 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.