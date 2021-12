Trump til Netanyahu: – Fuck han

Den tidligere amerikanske presidenten sier i et intervju at han føler seg forrådt av Benjamin Netanyahu.

I flere år var Donald Trump og Benjamin Netanyahu nære allierte.

Nå er det tette båndet brutt.

I et intervju for sin kommende bok kritiserer Trump den tidligere israelske presidenten opp til flere ganger. Det melder det amerikanske mediet Axios.

Den siste dråpen

Den siste dråpen for Trump var da Netanyahu gratulerte USAs president Joe Biden med seieren.

Dette mener Trump var en enorm feil fra Netanyahu, da Trump mener valgresultatet var preget av juks.

– Han var veldig tidlig ute. Tidligere enn de fleste. Jeg har ikke snakket med han siden, fuck han.

ISREAL: Netanyahu er tidligere president i Israel Foto: Ariel Schalit

Forrådt

I flere intervjuer har Trump sagt at han føler seg forrådt av Netanyahu.

I intervjuene har Trump gitt utrykk for at ingen andre har gjort mer for Netanyahu enn han selv og at han derfor har følt seg forrådt etter de raske gratulasjonene som følge av Bidens innsettelse som president.

– Ingen gjorde mer for Bibi. Og jeg likte Bibi. Jeg liker fortsatt Bibi, sa Trump.

Bibi er Netanyahus kallenavn.