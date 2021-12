Frykter strømprisene går utover julen - selv med tiltak fra regjeringen

I dag kom regjeringen med det de mener skal være løsningen for folk flest med tanke på de høye strømprisene.

Likevel er flere misfornøyde med ordningen som ble skissert. Folk frykter at det ikke vil ha den innvirkningen på deres økonomi som regjeringen legger frem.

En av de er Hild Frøya Gravningen.

Havner mellom to stoler

– Jeg sjekker hvor dyr strømmen er akkurat nå.

– Hvor dyr er den?

– Akkurat nå er den 209 øre per kilowattime.

Hild Frøya ser ned på telefonen. Hun er en av mange nordmenn som har fått en tøffere hverdag etter den enorme økningen i strømprisene.

Klærne må vaskes om natten og tørkes i stuen. Hun tør ikke bruke tørketrommelen i frykt for strømprisene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Etter prisøkningen har hun vært nødt til å gjøre endringer i hverdagen. Hun vasker klær om natten, og ingen i familien på fire kan dusje før etter klokken ni på kvelden.

Tidligere har hun også stått frem hos TV 2 og fortalt om at hun frykter SFO-plassen til barna kan forsvinne dersom hun ikke klarer å betale for den på grunn av de høye strømregningene som gjør store innhogg i økonomien.

For Hild Frøya Gravningen har de høye strømprisene og den manglende hjelpen fra staten blitt som å havne mellom to stoler.

– Når det gjelder slike som meg som har dårlig økonomi. Jeg er ikke rik, men jeg er heller ikke fattig. Jeg er akkurat midt i mellom. Men da vil en forutsigbar strømpris bety alt, sier hun.

Frykter for hva det vil si for julen

Når økonomien er trang og strømprisene trekker utgiftene opp, vil det gå utover enkelte ting i hverdagen.

Hild Frøya frykter at de høye strømprisene vil påvirke julen. Hun opplever at strømmen spiser mer og mer av hverdagsbudsjettet.

– Det går utover gavebudsjett og ting til jul. Vi skal ha mat, vi skal lage mat, vi skal bake. Det spiser en stor del av det budsjettet, sier hun.

Midt i stuen står et juletre uten lys. Og slik vil det forbli, i alle fall frem til julaften.

– Vanligvis står juletreet med lys på seg fra vi setter det opp. Men nå blir det ikke noe lys før i alle fall julaften. Det blir den dagen.

Regjeringens tiltak

På dagens pressekonferanse lanserte regjeringen en sikringsordning som gir strømkunder med skyhøye strømpriser en litt lavere regning.

I januar, når strømregningen for desember kommer, får norske husholdninger et fratrekk på fakturaen hvis strømprisene har vært svært høye.

Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået.

Støres regjering lanserte i dag en sikringspakke for å hjelpe folk med høye strømpriser. Foto: Aage Aune / TV 2

Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren.

Ordningen vil gjelde for desember, januar, februar og mars.

– Vi legger frem en sikringsordning som skal møte den situasjonen som vanlige folk opplever med ekstraordinære strømutgifter, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse lørdag.

Statsministeren sier at selv om husholdningene har god sparing i Norge, vil stor strømregning ramme familier.

– I møte med krisen er det viktig at vi har utformet en politikk som er sosialt rettferdig, sier han.

Hild Frøya er ikke enig med statsministeren.

Ikke fornøyd med løsningen

Hun mener regjeringen prater mye om det de vil gjøre for vanlige folk, men at tiltakene ikke viser det så langt.

Hild frykter det vil være tøffe tider fremover, spesielt når julen står for dør.

– Det er litt. Det er sikkert fint det. Men det er for uforutsigbart.

Som erstatning for at staten skal dekke halvparten av utgiftene over 70 øre kilowattimen, skulle hun ønske at regjeringen heller innførte en fastpris på strøm i de verste månedene.

Selv om de prøver å spare så mye som mulig når strømmen er dyr, må familien også kose seg. En aktivitet de derfor bruker en del tid på er perling. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Jeg skulle heller ønske de kom med en varig, forutsigbar ordning. Sette et pristak i stedet for å si at vi dekker halvparten av alt over 70 øre kilowatten. Da må man heller si at prisen ikke blir høyere enn 70 øre. Det er fremdeles dyrt, men da hadde det gjort hverdagen enklere å planlegge og tilrettelegge for, sier hun.

Opposisjonen reagerer

Heller ikke opposisjonen på Stortinget er fornøyd med løsningen statsminister Jonas Gahr Støre presenterte på lørdagens pressekonferanse.

Nesteleder i Frp, Ketil Solvik-Olsen, kaller støtten for oppskrytt, og sier regjeringen er mer opptatt av å beholde inntektene selv, fremfor å hjelpe nordmenn med strømregningene.

– Dette er ikke godt nok. Vi har en regjering som nå tar med begge hender, også gir de litt større smuler tilbake og later som at folk skal bli mette på det, sier han.

Frps nestleder Ketil Solvik-Olsen reagerer på tiltaket fra regjeringen. Han mener det ikke holder mål. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Videre forteller han at eksempelet som energiministeren selv bruker er altså at strømprisene blir firedoblet, og så skal de gi tilbake en femtedel igjen i rabatt.

– Alle vet at staten da fortsatt sitter igjen med fryktelig mye mer enn før, sier han til TV 2

Han peker på at dette fortsatt er en enorm økning i strømregningen til privatforbrukere, men også for næringslivet. Likevel er ikke sistnevnte inkludert i den nye støtteordningen til regjeringen.