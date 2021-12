Utfordrer Norges rikeste politiker til å ta strømregninga

Mens frustrerte nordmenn har ventet på hjelp fra regjeringen, har flere kjendiser slått seg sammen for å hjelpe de som ikke har råd til strømregninga. Nå utfordrer Einar Tørnquist Norges rikeste politiker.

Tidligere denne uken startet komiker Morten Ramm en Instagram-askjon, hvor han tilbyr seg å betale strømregningen til fem nordmenn med dårlig råd.

– Gjøglere gjør ofte mye unyttig arbeid for mye penger, så nå tenkte jeg, siden politikken ikke finner gode løsninger, at vi kunne bidra med, om ikke alt, men noe, skriver komikeren på Instagram.

Ramm sier videre at han skal betale regningen for november og desember, for fem utvalgte personer.

– Og ja, jeg sender snart stafettpinnen videre, og ingen gjøglere med god råd og romslig økonomi kan føle seg trygge, avslutter Ramm.

Vil bidra

Selv ble ikke komiker Einar Tørnquist utfordret, men utfordret like gjerne seg selv.

– Tiltaket til Morten er så utrolig enkelt og greit for en som meg som har hatt et veldig bra år, sier Tørnquist til TV 2.

Han forteller at han har fått hundrevis av meldinger som er forferdelige å lese.

– Noen skriver at de er i en situasjon der de må ta forbrukslån, som er utrolig lite bærekraftig for en familie, og at de ikke har noen annen måte betale regningen, sier han.

Tørnquist er glad for at han kan bidra litt.

– Det er hyggelig at vi kan spytte inn litt av det vi har høstet på en god høst med åpne saler og mye publikum.

– Er det noe politisk stikk i dette?

UTVIDER: Tørnquist mener at flere enn komikere bør ta del i aksjonen Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Nei, men det virker veldig rart at folk med lav inntekt skal betale så mye for strømmen, sier Tørnquist.

Utvider aksjonen

Nå utvider Tørnquist aksjonen til andre med store lommebøker, utenfor komikerbransjen.

– Det er to stykker som kanskje kunne bidratt. Han ene er en pensjonert fotballtrener, som går på etterlønn fra Manchester United, nemlig Ole Gunnar Solskjær.

Videre foreslår han en stortingspolitiker med god råd.

UTFORDRET: Både stortingsrepresentant Nikolai Astrup i Høyre og Ole Gunnar Solskjær er utfordret til å ta del i aksjonen. Foto: NTB Scanpix

– Vi må prøve å oss på Norges rikeste politiker, Nikolai Astrup, avslutter Tørnquist.

Kan bruke «pendlerbolig-pengene»

Musikker og komiker, Stian Blipp kastet seg også på aksjonen. Han er enig i at politikerne kan betale mer.

– Jeg synes det er vanskelig å rope «hurra» etter dagens strømtiltak, sier Blipp til TV 2.

Han hadde håpet at det var mer trøkk i tiltakene. Så nå oppfordrer han alle politikere til å ta del i aksjonen.

BØR BLI MED: Stian Blipp mener alle politikere bør bli med i aksjonen. Foto: Terje Bendiksby

– Alle, hele gjengen, få dem inn! De kan bruke litt av pendlerleilighet-pengene på det, avslutter Blipp.

Nikolai Astrup skriver i en tekstmelding til TV 2 at han ikke har anledning til å ta stilling til utfordringen på lørdag, men lover at han skal svare på mandag.