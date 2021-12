Salah ødela for Gerrard i Anfield-returen

Liverpool – Aston Villa 1-0:

Steven Gerrard var tilbake på Anfield som Aston Villa-manager, og Liverpool-legendens lag bet lenge fra seg. Etter en målløs førsteomgang, måtte imidlertid Villa gi etter for presset etter pause. Mohamed Salah sendte Liverpool i ledelsen fra straffemerket i det 67. minutt.

BLE HYLLET: Steven Gerrard ble hyllet på Anfield. Foto: OLI SCARFF

Det var Salahs 21. straffescoring på rad, og egypterens 14. totalt i Premier League. Scoringen sørget for at Liverpool vant kampen 1-0.

Dermed sørget de for at luken opp til serieleder Manchester City fortsatt er på ett poeng.

– Vi snakker ikke om tittelkampen nå. Vi fokuserer på kampene vi har foran oss, og kampen mot Villa var en tøff kamp. Vi fikk med oss tre poeng og det er alt som gjelder. Sesongen er lang. De tre lagene i tet gjør det alle bra for øyeblikket, men som jeg sier, det er en lang sesong, sa Liverpool-stjernen Virgil van Dijk etter seieren.

Han syntes det var hyggelig at Anfield-publikummet ga Gerrard en rungende hyllest da han kom inn på arenaen.

– Fortjent. Han er Liverpool tvers igjennom. Om du tenker på Liverpool, tenker du på Stevie G. Han er en legende, og det vil han alltid være. Det var godt å se ham her, sa van Dijk.

Aston Villas manager Steven Gerrard var stolt over innsatsen til egne spillere.

– Liverpool var best kampen sett under ett. Stilen deres er bedre enn vår. Men vi gjorde det så bra med å holde dem i sjakk i lengre peroder. Til slutt ble kampen avgjort av et straffespark. Det var to straffesituasjoner i kampen. Liverpool fikk deres, men ser du nærmere på den så feller Salah Mings først, mente han.

– Jeg jeg kan ikke være mer stolt og fornøyd med hvordan spillerne fulgte kampplanen og kjempet. Vi har en tøff kamp mot Norwich i midtuken. Det er en mulighet for oss til å slå tilbake og få et positivt resultat, sa Gerrard.

Ekspertene mente Liverpool vant fortjent.

– Gerrards lag klarte ikke å henge med i andreomgang. De ble presset mer og mer bakover på banen, og da fikk Liverpool scoringen sin. Liverpool vant fortjent, selv om Villa yppet seg. Det var en ok gjennomført av Aston Villa, poengterte TV 2-ekspert Petter Myhre.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt er imidlertid mektig imponert over jobben Steven Gerrard har gjort med Aston Villa hittil.

– Gerrard har gjort Villa mer defensivt orienterte. De spiller mindre langt, og holder ballen mer i laget. Villa turte å spille med å ta sjanser. Jeg er ganske imponert. Jeg tror Gerrard er «the real deal». Se på den jobben han gjorde i Rangers. Jeg tror den ene sesongen de vant ligaen så slapp de inn bare 13 mål på 38 kamper. Fokus, tilnærming til kampene, alt er bra. Jeg tror han kan bli en kjempemanager, roste Erik Thortvedt om Liverpool-legenden.

Fansen sang for Gerrard – Villa bet fra seg

Det tok bare sju minutter før Liverpool-fansen sang Steven Gerrards navn. Liverpool-legenden var nemlig som kjent tilbake på Anfield som manager for Aston Villa.

– Det har vært noen Liverpool-legender som har vært tilbake på Anfield i ulike roller, men det er klart det var ekstra spesielt med bysbarnet Steven Gerrard, poengterte TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

Gerrard hadde all mulig grunn til å være fornøyd med laget sitt Aston Villa i første omgang. Liverpool presset og presset, men klarte ikke å trenge gjennom Villas forsvarsmur. Lagene gikk målløse av banen de første 45 minuttene.

– Villa var tøffe og ga Liverpool virkelig motstand, og gikk utpå der og forsøkte å spille sitt eget spill, mente TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen om Villas innsats de første 45.

Straffet av Salah

Men etter pause klarte ikke Villa å holde unna Liverpools stormløp. Tyrone Mings felte Mohamed Salah i det 64. minutt innenfor 16-meteren. Dommeren pekte på straffemerket.

Salah tok selv straffesparket og scoret på sitt 21. straffespark på rad.

– Straffen så klar ut den, mente TV 2-ekspert Petter Myhre om selve straffesituasjonen.

– Salah klinket ballen ned i hjørnet. Salahas 14. scoring i Premier League hittil denne sesongen er et faktum. Det var vrient for keeperen å redde den, mente TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

Aston Villa forsøkte seg med en sluttspurt. i sluttminittene rotet Matip og Alisson det til for seg selv. Alisson klarerte rett i Matip, og Villas Danny Ings ble tilsynelatende felt av Liverpool-keeperen innenfor 16-meteren. Dommeren og VAR konkluderte imidlertid med «spill videre».

– Han var nok borti ballen der først, konkluderte Myhre om situasjonen.

– Det var en veldig rar situasjon, bare rør. Men han var på ballen, og hadde litt flaks. Det er ikke noe straffe, mente Erik Thorstvedt i TV 2-studio.

Villa lyktes ikke med å få inn 1-1-scoringen. Dermed måtte Steven Gerrard tåle 0-1-tap i returen sin til Anfield.