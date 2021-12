– Alle vil elske dette landet etter VM

Tre unge kenyanere småløper i retning Al-Bayt stadion, en halvtimes kjøretur fra sentrum av Doha, Qatars hovedstad.

Så høres et rungende jubelbrøl fra over 40.000 tilskuere inne på stadion.

Det går opp for de tre guttene at de er for sent ute til å få med seg første høydepunkt. Det står allerede 1-0 i kvartfinalen mellom Qatar og UAE i den arabiske cupen.

– QATAAAR, brøler de og løfter supporterskjerfene sine mot himmelen.

– Jeg elsker Qatar!

– Du kan se denne stadion? Alt dette! Qatar har så mange ressurser, sier guttene til TV 2 sitt reportasjeteam.

HJEMMESUPPORTERE: Kenyanske gjestearbeidere som bor i Qatar og heier vilt på landet - både på og utenfor banen. Foto: Thorbjørn Pedersen/TV 2

Landet er et av verdens rikeste. Befolkningen har svært høy levestandard, men det gjelder på langt nær alle.

Utenlandske gjestearbeidere er mye dårligere stilt enn de som er statsborgere. En fersk Amnesty-rapport tegner et dystert bilde av situasjonen for migrantarbeidere.

Dét synes ikke å bry gjengen utenfor Al-Bayt. I kveld er det fotball som gjelder.

– Stadion er nesten full. Bare tenk hvordan det vil bli i VM...Aaaaahh!, gliser en de tre unge kenyanerne.

Alle tre har bodd og jobbet i Qatar over en lengre periode. I kveld har de reist i to timer for å komme seg rett fra jobb og til landskampen mot Emiratene.

– Vi i Qatar har vært gjennom noen tøffe år, land har vært mot oss, sier en av dem.

Han sikter til en handelsblokade som ble innført mot Qatar i 2017 fra nabolandene. Noe av begrunnelsen var at Qatar finansierte terrorisme.

Til tross for motgangen har Qatar klart å få inn økonomiske investeringer.

Mye på grunn av tildelingen av fotball-VM i 2022; ved å bygge infrastruktur knyttet til arrangementet.

– Det neste året skal vi vise verden!, sier de tre supporterne og haster videre inn til jubelbrølene fra stadion.

STORSTUE: Kvartfinale mellom Qatar og UAE var nesten utsolgt. Foto: Torbjørn Pedersen /TV 2

Al-Bayt er en av arenaene som også skal brukes under VM – med kapasitet til 60.000 tilskuere.

Utsiden av stadionen er designet som et stort telt, inspirert av nomadefolket bayt al sha'ar som bodde i Qatars ørken for flere hundre år siden.

TELT-DESIGN: Al-Bayt stadion. Foto: Torbjørn Pedersen /TV 2

I området rundt er det nesten bare sand og en fem-felts motorvei.

Qatar har gjort enorme investeringer i landets infrastruktur i forbindelse med VM. Totalprisen for mesterskapet er anslått til 1664 milliarder kroner.

Noen timer før kvartfinalen mellom Qatar og UAE, avsluttet fotballpresident Terje Svendsen to hektiske møtedager i hovedstaden Doha.

Blant annet et hemmelig møte med migrantarbeidere, og ved å stille kritiske spørsmål til myndighetene om blant annet pressefrihet og rettigheter for LHBTQ-personer.

– Vi står i et land som helt bevisst har benyttet store sportsarrangement til å fremme landet sitt, sier Svendsen

Han rynker pannen og uttrykker at det er et stort dilemma for hele idretten.

– Man viser fremsiden av medaljen og skjuler baksiden.

Sju nye fotballstadioner med tilskuerkapasitet på minst 30 000 personer er blitt bygget over hele den flate og tørre Qatar-øya.

HEFTIG KONSTRUKSJONSARBEID: Al-Thumama Stadium under byggingen. Foto: AFP / NTB

Hovedsakelig utenlandske byggearbeidere som arbeidskraft.

Amnesty og flere menneskerettighetsorganisasjoner har uttrykt sterk bekymring for de høye dødstallene blant arbeidere under denne utbygningsprosessen.

– Nå er bygging av stadion-anleggene ferdig, men det skjer mye annen utbygging i Qatar i tilknytning til VM, sier fotballpresidenten.

– Hva er risikoen for at det vil dø migrantarbeidere i perioden før VM starter?

– Det er det en absolutt risiko for, selv om det har skjedd reformer i bygningssektoren, svarer Svendsen.

Han lener seg på fakta han nylig har blitt servert i forbindelse med NFFs Qatar-arbeid og de 26 punktene som det ekstraordinære fotballtinget vedtok.

– Hvor alvorlig er det?

– Det er alvorlig, ett menneskeliv tapt er ett for mye, enten det er i Qatar, Norge eller Nederland.

VM skulle være kronen på verket for å lansere Qatar som et turistmål. Det har isteden blitt et gnagsår for myndighetene. Fotballpresident Terje Svendsen.

Men fansen på Al-Bayt stadion vil ikke høre snakk om det som diskuteres av NFF og andre europeiske fotballforbund.

– De som kommer hit neste år, vil få se gode stadioner og at Qatar er bra for VM, sier en ung gutt i 13-års-alderen.

VIL VISE QATAR TIL VERDEN: Innbyggerne i Qatar mener landet har fått et ufortjent rykte, ifølge fotballfans utenfor Al-Bayt. Foto: Torbjørn Pedersen / TV 2

Han er på kamp med venner og familie. Alle er kledd i tradisjonelle klesdrakter.

– VM har vært en katalysator for reformer i Qatar, forteller Paola Cammilli.

Hun er global kampanjedirektør i interesseorganisasjonen for bygningsarbeidere BWI.

De har jobbet tett med VM-arrangøren og har jevnlige inspeksjoner.

– Vi har sett forbedringer på kort tid. Nå er det tid for at disse forbedringer blir implementert og bærer frukter i landet, sier Cammilli.

Myndighetene må nå sørge for at viktige reformer settes ut i praksis, understreker hun.

– Engasjementet fra Norge og de andre fotballforbundene er avgjørende for at mesterskapet kan etterlate et positivt avtrykk, etter at det er ferdig.

Daglig strømmer både qatarere og turister til Corniche-området i Doha for å ta bilder og forevige ventetiden ved den digitale nedtellingsklokken.

NEDTELLING: Sentralt plasser i Doha står den digitale nedtellingsklokken. Foto: Torbjørn Pedersen / TV 2

For omtrent en måned siden ble den avduket av FIFA-president, Gianni Infantino. Det markerte at det gjenstår et år til mesterskapet sparkes i gang.

Omgitt av den arabiske Gulfen og høye skyskrapere, uttalte Infantino at VM i Qatar 2022 vil bli det beste verdensmesterskapet noensinne.

«I fotball har jeg i noen tiår, etter å ha bidratt til å organisere noen av de største begivenhetene i fotballturneringer, aldri sett noe lignende. Stadionene er veldig vakre og de er klare, landet gjør seg klar for arrangementet », sa Infantino.

Al Thumama-stadion ferdigbygget. Foto: KARIM JAAFAR / AFP / NTB

Kun uker senere ble to NRK-journalister arrestert.

– Vi har fått klare lovnader om at de skal være åpent for journalister som kommer til Qatar før, under og etter VM, sier Svendsen.

Han har spesielt tatt opp arrestasjonen med myndighetene.

Tryggheten skal også gjelde for fans og andre som identifiserer seg som LHBTQ, ifølge fotballpresidenten.

– Verden vil se at Qatar er veldig fredelig, hevder en guttegjeng som TV 2 møter utenfor Al-Bayt stadion.

– Du kan gjøre det du vil, påstår de.

Men politiske partier er forbudt, og emiren tar alle større beslutninger.

Man risikerer også straffeforfølgning for utenomekteskapelig sex, som er bare noe av det som er ulovlig, ifølge UD sine nettsider.

Malcolm Bidali, en tidligere migrantarbeider ble arrestert i Qatar for å blogge om kritikkverdige forhold.

Likevel er ungdommene som TV 2 møter, positive. De fremhever at Qatar er sammensatt av mange ulike kulturene fra forskjellige nasjonaliteter.

Den opprinnelige qatarske befolkningen er i klart mindretall.

Kun én av fem qatarer er født i landet, de fleste andre innbyggerne er utenlandske gjestearbeidere. Hovedsakelig fra India, Nepal, Bangladesh, Filippinene og Egypt.

MANGE ULIKE NASJONALITETER: Souq-markedet i Doha. Foto: Torbjørn Pedersen / TV 2

Som overalt ellers i Doha blafrer det qatarske flagget på markedsplassen Souq Waqif.

Dette blir beskrevet som den beste attraksjonen i Doha for å forstå den spesielle, lokale kulturarven.

FOTBALLINTERESSE: En gutt spiller fotball ved Souq Waqif.

Her selges tradisjonelle plagg, krydder, håndverk og suvenirer. Rike forekomster av olje og gass har gjort Qatar til et av de rikeste landene i Midtøsten.

SKYLINE: Doha. Foto: Torbjørn Pedersen / TV 2

Men hva med arven etter neste års VM?

– Qatar har et ansvar. De må implementere reformene. Ikke bare vil det være en fordel for Qatar selv, men også FIFA, sier Paola Cammilli i interesseorganisasjonen for bygningsarbeidere BWI.

Hun mener FIFA har mulighet til å bruke det som et eksempel på hva en internasjonal turnering kan etterlate seg.

TV 2 har vært i kontakt med VM-arrangøren og spurt om et intervju, uten å lykkes.

Når mesterskapet blåses i gang i november neste år, innrømmer fotballpresident Svendsen at han vil tenke på det som skjedde i 2010, da Qatar ble tildelt mesterskapet.

HANDSHAKE: FIFA-president Gianni Infantino hilser på lederen av fotballforbundet i Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani. Foto: KARIM JAAFAR / AFP / NTB

– Dessverre sov fotballfamilie og andre deler av verden. Jeg tror VM vil gjennomføres på en strømlinjeformet måte, men det vil være med en bismak for måten tildelingen skjedde på.

– Hva vil du si til den norske fotballfamilien i Qatar-spørsmålet?

– Etter møtet med migrantarbeidere er jeg helt overbevist om at vedtaket på det ekstraordinære tinget juni i fjor var riktig.

Boikottforkjemperne var da i mindretall.

Migrantarbeiderne hadde nemlig et budskap til Svendsen og de andre representantene som møtte dem på et hemmelig sted.

– Det verste for dem er hvis nasjoner begynner å boikotte. De ønsker aktivt engasjement fra land både som er kvalifisert og ikke kvalifisert for å bedre deres situasjon.

QATAR-ALLIANSE: Terje Svendsen sammen med generalsekretær i det danske fotballforbundet, Jakob Jensen Foto: Torbjørn Pedersen / TV 2

Fredag ettermiddag holdt en engasjert Svendsen sitt avsluttende innlegg foran UEFA-delegasjonen i Qatar.

– Min bekymring er at det er VM-komiteen som i veldig stor grad er pådriver for reformene her nede. Inntrykket vi har er at komiteen vil oppløses etter VM. Hva skjer da? Det er den største risikoen.

Qatar-supporterne på VM-arenaen Al-Bayt deler ikke Svendsens bekymring.

– Alle vil elske dette landet etter VM. Hva er det man ikke kan elske med dette landet?

Spillet om Qatar er i gang for lengst.