Finale i «Maskorama»: Bamsen måtte ta av seg masken

De begynte som åtte deltakere, nå står det kun tre igjen på scenen.

Hver uke faller det en maske og seerne får enten bekreftet eller avkreftet sine teorier. I kveldens finale skal Snømonsteret, Dragen og Bamsen kjempe om førsteplassen.

I «detektivpanelet» sitter Jan-Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm. De har som oppgave å prøve å finne ut hvem som skjuler seg under kostymene.

Bamsen avslørt

Den første som måtte ta av seg masken, ble Bamsen. Bak masken skjulte sanger Ingeborg Walther seg.

Både detektiv Marion Ravn og mesteparten av publikum gjettet riktig.

Disse har hittil røket i Norges største gjettelek:

Frosken - Arve Juritzen Heldiggrisen - Christian Ringnes Havfruen - Haddy Njie Nissen - Abid Raja Nøkken - Margaret Berger

I finalen skal de tre deltakerne som gjenstår fremføre én låt hver, før den som har færrest favorittmarkeringer må ta av seg masken.

Halvveis inn i programmet blir en av deltagerne avslørt, før det blir en duell mellom de to gjenværende. I år har det ikke blitt kjent hvilke sanger finalistene skal fremføre i finalen, men NRK avslører at de to siste skal synge en låt de har kalt «Årets hint».

Da gjenstår det altså å se hvem som ryker først av Snømonsteret, Dragen og Bamsen.

Forrige lørdag fremførte Bamsen en duett med Bilal Saab, kjent fra Stjernekamp. Foto: Julia Marie Nagelstad/NRK

Bamsen

I den lille Bamsen har navn som Ingeborg Walther, Sophie Elise og Margrethe Røed blitt nevnt.

Hun har fortalt at hun er oppvokst blant erfarne leker, og at hun har stått i hard konkurranse om livets gunst. Bamsen sier at hun tidlig visste at hun ikke ville være som de andre lekene. Hun forteller også at hun har blitt opplært til at man aldri skal gi opp drømmen sin.

I kveldens episode snakker Bamsen om hvor mye hun elsker naturen og at hun alltid har elsket å synge. Hun fremfører sangen «Love on Top» av Beyoncé.

Hvem skjuler seg i det lodne Snømonsteret? Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Snømonsteret

Det store lodne snømonsteret med ett øye, har tidligere blitt gjettet av dommerne til å være blant andre Ole Klemetsen, Didrik Solli-Tangen og Petter Northug.

Snømonsteret har i tidligere episoder fortalt at veien mot perfeksjon har vært årelang. I tillegg inneholder kostymet hans et belte og en caps med en stjerne på. Det periodiske system har også gått igjen som et hint hos Snømonsteret.

Dragen tror de fleste vil mene at han gjør et lite comeback. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Dragen

Dragen har tidligere uttalt at livet ikke alltid har vært en dans på orkideer og gode ideer. Han har som barn tilbragt mye av sin tid i en liten grotte, og tror mange vil kalle «Maskorama»-deltakelsen hans for et lite comeback. Dette er han imidlertid ikke enig i selv.

Tidligere har dommerne gjettet at personen i dragekostymet kan være blant andre Atle Pettersen, Victor Sotberg eller Stian Blipp.

Saken oppdateres fortløpende.